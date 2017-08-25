На Всемирный фестиваль молодежи и студентов приедут участники из 100 стран

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Иностранные участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи посетят 15 субъектов РФ и увидят поликультурность страны, в рамках региональной программы мероприятия.

Региональная программа фестиваля пройдет с 14 по 17 октября впервые за всю историю ВФМС. На данный момент на нее зарегистрировались 1085 участников из 102 стран.

Свои двери молодым экспертам откроют Калининград, Красноярск, Великий Новгород, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Махачкала, Севастополь, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Ижевск и Ярославль. За каждым из городов закреплена определенная профессиональная тематика. Задача региональной программы ВФМС заключается в повышении интереса к России и ее регионам.

В рамках мероприятия предусмотрено проведение торжественной церемонии открытия фестиваля, съемка "видеоприветов", организация дискуссионных площадок с участием иностранных участников и молодежи области, проведение культурно-развлекательных мероприятий, знакомство с национальной кухней, экскурсии, демонстрирующие традиции, а также инновационные разработки и технологии региона.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Ожидается, что его посетят 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

К проведению мероприятия будет привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого войдут 5000 добровольцев из России и из других стран мира.