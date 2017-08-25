На Всемирный фестиваль молодежи и студентов приедут участники из 100 стран

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Иностранные участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи посетят 15 субъектов РФ и увидят поликультурность страны, в рамках региональной программы мероприятия.
Свои двери молодым экспертам откроют Калининград, Красноярск, Великий Новгород, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Махачкала, Севастополь, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Ижевск и Ярославль. За каждым из городов закреплена определенная профессиональная тематика. Задача региональной программы ВФМС заключается в повышении интереса к России и ее регионам.
В рамках мероприятия предусмотрено проведение торжественной церемонии открытия фестиваля, съемка "видеоприветов", организация дискуссионных площадок с участием иностранных участников и молодежи области, проведение культурно-развлекательных мероприятий, знакомство с национальной кухней, экскурсии, демонстрирующие традиции, а также инновационные разработки и технологии региона.
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Ожидается, что его посетят 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.
К проведению мероприятия будет привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого войдут 5000 добровольцев из России и из других стран мира.