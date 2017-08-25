Тулеев поздравил жителей Кузбасса с Днем шахтера

КЕМЕРОВО, 25 авг — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев из-за реабилитации после операции на позвоночнике не принимает участие в официальных торжествах к 70-летию Дня шахтера, которые проходят в пятницу в городе Междуреченске, но выступил с поздравительной речью в честь главного для угледобывающего региона праздника.
Тулеев обратился к шахтерам, ветеранам угольной отрасли и всем землякам, напомнив историю "самого главного праздника для трудового Кузбасса". Праздник был утвержден в 1947 году в честь заслуг советских шахтеров в годы Великой Отечественной войны, колоссальный вклад в послевоенное время и восстановление экономики народного хозяйства.
"Так распорядился Господь и природа, что мы живем и работаем на угле. Без него невозможно представить наш край, поэтому Кузбасс называют "страной шахтеров". Вашу профессию обычной, рядовой не назовешь. Вся ваша жизнь, хоть вы и стесняетесь об этом говорить, это ежедневный подвиг. Он внешне незаметен, неброский и длится десятилетиями", — сказал он, обращаясь к угольщикам.
Опора России
Глава региона также напомнил о состоянии угольной отрасли в 1997 году, когда в Кузбассе были полностью закрыты 43 шахты, 153 тысячи человек остались без работы и зарплаты, шахтеры вынуждены были перекрыть Транссиб.
"Мне до сих пор иногда кошмарные сны снятся, жутко становится. Стучали касками — до сих пор этот стук в ушах стоит. Вот прошло 20 лет, и теперь Кузбасс из бастующего, сидящего на рельсах превратился в созидающий, в индустриальную, промышленную опору нашей России", — отметил Тулеев.
"Практически построили второй угольный Кузбасс. Так что работа для горняков есть, уже не хватает горняков. Техника суперсовременная, раньше о ней только мечтали. На весь мир гремят рекорды наших шахтеров, и мы заслуженно гордимся бригадами-миллионерами, которые добывают по миллиону тонн угля в год", — сказал Тулеев.
"А это безопасность: то ли на километр под землю, то ли открытый воздух. Двадцать лет назад под землей у нас работало 75 тысяч шахтеров, а сегодня где-то около 27 тысяч. И этим путем мы будем идти дальше. Чем меньше людей будет под землей, под километровым этим слоем, тем спокойнее нам", — подчеркнул Тулеев и в завершении традиционно пожелал, чтоб количество спусков в шахту всегда равнялось количеству подъемов на-гора.
Отпуск для лечения
В минувший вторник Тулеев провел первое после болезни совещание, рассказал о своем самочувствии и обсудил со своими заместителями и начальниками профильных департаментов обладминистрации подготовку к проведению Дня шахтера в Междуреченске, Кемерове и Новокузнецке, готовность области к новому учебному году и другие вопросы.
По его словам, он нормально себя чувствует, но ему нужно делать физические упражнения. По его оценкам, реабилитация продлится еще как минимум месяц.