Тулеев поздравил жителей Кузбасса с Днем шахтера

КЕМЕРОВО, 25 авг — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев из-за реабилитации после операции на позвоночнике не принимает участие в официальных торжествах к 70-летию Дня шахтера, которые проходят в пятницу в городе Междуреченске, но выступил с поздравительной речью в честь главного для угледобывающего региона праздника.

"Видеопоздравление Амана Тулеева транслировалось во время приема, который проходит сейчас во дворце культуры "Распадский" в Междуреченске. Жители области могли посмотреть его на каналах "Россия-24" и "СТС-Кузбасс". Обращение губернатора также повторят сегодня вечером по местным телеканалам", — сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.

Тулеев обратился к шахтерам, ветеранам угольной отрасли и всем землякам, напомнив историю "самого главного праздника для трудового Кузбасса". Праздник был утвержден в 1947 году в честь заслуг советских шахтеров в годы Великой Отечественной войны, колоссальный вклад в послевоенное время и восстановление экономики народного хозяйства.

"Так распорядился Господь и природа, что мы живем и работаем на угле. Без него невозможно представить наш край, поэтому Кузбасс называют "страной шахтеров". Вашу профессию обычной, рядовой не назовешь. Вся ваша жизнь, хоть вы и стесняетесь об этом говорить, это ежедневный подвиг. Он внешне незаметен, неброский и длится десятилетиями", — сказал он, обращаясь к угольщикам.

Опора России

Губернатор отметил опаснейшие условия работы шахтеров, которые каждый день спускаются под километровую толщу земли. "Ведь не поймешь под землей, что и откуда прилетит: выйдет газ метан — не выйдет, пойдет вода — не пойдет, да мало ли, что может случиться. Но тем самым вы своим трудом даете людям тепло, свет, энергию", — подчеркнул Тулеев.

Глава региона также напомнил о состоянии угольной отрасли в 1997 году, когда в Кузбассе были полностью закрыты 43 шахты, 153 тысячи человек остались без работы и зарплаты, шахтеры вынуждены были перекрыть Транссиб.

"Мне до сих пор иногда кошмарные сны снятся, жутко становится. Стучали касками — до сих пор этот стук в ушах стоит. Вот прошло 20 лет, и теперь Кузбасс из бастующего, сидящего на рельсах превратился в созидающий, в индустриальную, промышленную опору нашей России", — отметил Тулеев.

По его мнению, за эти годы кузбасским угольщикам удалось добиться "громадных успехов": полностью реформировали отрасль из убыточной и дотируемой — в частную и эффективно работающую. В области за это время открыто 90 новых современных предприятий.

"Практически построили второй угольный Кузбасс. Так что работа для горняков есть, уже не хватает горняков. Техника суперсовременная, раньше о ней только мечтали. На весь мир гремят рекорды наших шахтеров, и мы заслуженно гордимся бригадами-миллионерами, которые добывают по миллиону тонн угля в год", — сказал Тулеев.

По оценкам областных властей, в целом за 2017 год в Кузбассе будет добыто не менее 220 миллионов тонн угля для промышленных предприятий, социальной сферы и жителей страны. Тулеев также уточнил, что если в конце 1990-х годов порядка 70% от всего объема угля добывалось под землей (в шахтах), то скоро 90% будет добываться открытым способом — на разрезах.

"А это безопасность: то ли на километр под землю, то ли открытый воздух. Двадцать лет назад под землей у нас работало 75 тысяч шахтеров, а сегодня где-то около 27 тысяч. И этим путем мы будем идти дальше. Чем меньше людей будет под землей, под километровым этим слоем, тем спокойнее нам", — подчеркнул Тулеев и в завершении традиционно пожелал, чтоб количество спусков в шахту всегда равнялось количеству подъемов на-гора.

Отпуск для лечения

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже его продлили из-за операции, которую ему прописали еще осенью 2016 года. Однако из-за плотного рабочего графика он перенес ее на семь месяцев и совместил с официальным отпуском. Сейчас губернатор продолжает курс реабилитации в амбулаторном режиме.

В минувший вторник Тулеев провел первое после болезни совещание, рассказал о своем самочувствии и обсудил со своими заместителями и начальниками профильных департаментов обладминистрации подготовку к проведению Дня шахтера в Междуреченске, Кемерове и Новокузнецке, готовность области к новому учебному году и другие вопросы.

По его словам, он нормально себя чувствует, но ему нужно делать физические упражнения. По его оценкам, реабилитация продлится еще как минимум месяц.