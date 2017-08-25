США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Тулеев поздравил жителей Кузбасса с Днем шахтера

08:4125.08.2017
(обновлено: 08:42 25.08.2017)
0610
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фотоГубернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

КЕМЕРОВО, 25 авг — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев из-за реабилитации после операции на позвоночнике не принимает участие в официальных торжествах к 70-летию Дня шахтера, которые проходят в пятницу в городе Междуреченске, но выступил с поздравительной речью в честь главного для угледобывающего региона праздника.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
Перейти в фотобанк
Тулеев рассказал, что реабилитация после операции продлится еще месяц
"Видеопоздравление Амана Тулеева транслировалось во время приема, который проходит сейчас во дворце культуры "Распадский" в Междуреченске. Жители области могли посмотреть его на каналах "Россия-24" и "СТС-Кузбасс". Обращение губернатора также повторят сегодня вечером по местным телеканалам", — сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.

Тулеев обратился к шахтерам, ветеранам угольной отрасли и всем землякам, напомнив историю "самого главного праздника для трудового Кузбасса". Праздник был утвержден в 1947 году в честь заслуг советских шахтеров в годы Великой Отечественной войны, колоссальный вклад в послевоенное время и восстановление экономики народного хозяйства.

"Так распорядился Господь и природа, что мы живем и работаем на угле. Без него невозможно представить наш край, поэтому Кузбасс называют "страной шахтеров". Вашу профессию обычной, рядовой не назовешь. Вся ваша жизнь, хоть вы и стесняетесь об этом говорить, это ежедневный подвиг. Он внешне незаметен, неброский и длится десятилетиями", — сказал он, обращаясь к угольщикам.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области
Тулеев "еще всем покажет", считает мэр Новокузнецка
Губернатор отметил опаснейшие условия работы шахтеров, которые каждый день спускаются под километровую толщу земли. "Ведь не поймешь под землей, что и откуда прилетит: выйдет газ метан — не выйдет, пойдет вода — не пойдет, да мало ли, что может случиться. Но тем самым вы своим трудом даете людям тепло, свет, энергию", — подчеркнул Тулеев.

Опора России

Глава региона также напомнил о состоянии угольной отрасли в 1997 году, когда в Кузбассе были полностью закрыты 43 шахты, 153 тысячи человек остались без работы и зарплаты, шахтеры вынуждены были перекрыть Транссиб.

"Мне до сих пор иногда кошмарные сны снятся, жутко становится. Стучали касками — до сих пор этот стук в ушах стоит. Вот прошло 20 лет, и теперь Кузбасс из бастующего, сидящего на рельсах превратился в созидающий, в индустриальную, промышленную опору нашей России", — отметил Тулеев.

Логотип Дня шахтера
© РИА Новости / Климова Ольга
Кузбасс масштабно отметит свой главный праздник - День шахтера
По его мнению, за эти годы кузбасским угольщикам удалось добиться "громадных успехов": полностью реформировали отрасль из убыточной и дотируемой — в частную и эффективно работающую. В области за это время открыто 90 новых современных предприятий.

"Практически построили второй угольный Кузбасс. Так что работа для горняков есть, уже не хватает горняков. Техника суперсовременная, раньше о ней только мечтали. На весь мир гремят рекорды наших шахтеров, и мы заслуженно гордимся бригадами-миллионерами, которые добывают по миллиону тонн угля в год", — сказал Тулеев.

Работа рудника. Архив
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
День шахтера в России
По оценкам областных властей, в целом за 2017 год в Кузбассе будет добыто не менее 220 миллионов тонн угля для промышленных предприятий, социальной сферы и жителей страны. Тулеев также уточнил, что если в конце 1990-х годов порядка 70% от всего объема угля добывалось под землей (в шахтах), то скоро 90% будет добываться открытым способом — на разрезах.

"А это безопасность: то ли на километр под землю, то ли открытый воздух. Двадцать лет назад под землей у нас работало 75 тысяч шахтеров, а сегодня где-то около 27 тысяч. И этим путем мы будем идти дальше. Чем меньше людей будет под землей, под километровым этим слоем, тем спокойнее нам", — подчеркнул Тулеев и в завершении традиционно пожелал, чтоб количество спусков в шахту всегда равнялось количеству подъемов на-гора.

Отпуск для лечения

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области
Тулеев упрекнул подчиненных, что не опровергли слухи о его плохом здоровье
Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже его продлили из-за операции, которую ему прописали еще осенью 2016 года. Однако из-за плотного рабочего графика он перенес ее на семь месяцев и совместил с официальным отпуском. Сейчас губернатор продолжает курс реабилитации в амбулаторном режиме.

В минувший вторник Тулеев провел первое после болезни совещание, рассказал о своем самочувствии и обсудил со своими заместителями и начальниками профильных департаментов обладминистрации подготовку к проведению Дня шахтера в Междуреченске, Кемерове и Новокузнецке, готовность области к новому учебному году и другие вопросы.

По его словам, он нормально себя чувствует, но ему нужно делать физические упражнения. По его оценкам, реабилитация продлится еще как минимум месяц.

Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена