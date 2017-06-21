Губернатор Тулеев перенес операцию на позвоночнике

КЕМЕРОВО, 21 июн — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике, его здоровье не вызывает опасений, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

Ранее Тулеев продлил отпуск, в котором официально находится с 22 мая. Отсутствие главы Кузбасса на рабочем месте и на публике породило слухи о проблемах со здоровьем и даже о его смерти. Пресс-служба региональной администрации неоднократно эти данные опровергала. Обязанности губернатора в настоящее время исполняет первый заместитель Тулеева — Владимир Чернов.

"Губернатору Аману Тулееву действительно сделали операцию на позвоночнике. Сейчас он находится в регионе, проходит курс реабилитации. Состояние стабильно хорошее, его здоровье не вызывает опасений. Подробности будут озвучены завтра на пресс-конференции замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя", — сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле нет информации об отставке губернатора Кемеровской области.

В марте в отдельных СМИ также появлялись публикации, что Тулеев якобы госпитализирован, но пресс-служба региональной администрации это официально опровергала. По словам представителя ведомства, неназванные источники, на которые ссылаются некоторые СМИ, ошибаются или намеренно вводят в заблуждение аудиторию.