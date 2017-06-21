Губернатор Тулеев перенес операцию на позвоночнике

КЕМЕРОВО, 21 июн — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике, его здоровье не вызывает опасений, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.
"Губернатору Аману Тулееву действительно сделали операцию на позвоночнике. Сейчас он находится в регионе, проходит курс реабилитации. Состояние стабильно хорошее, его здоровье не вызывает опасений. Подробности будут озвучены завтра на пресс-конференции замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя", — сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле нет информации об отставке губернатора Кемеровской области.
В марте в отдельных СМИ также появлялись публикации, что Тулеев якобы госпитализирован, но пресс-служба региональной администрации это официально опровергала. По словам представителя ведомства, неназванные источники, на которые ссылаются некоторые СМИ, ошибаются или намеренно вводят в заблуждение аудиторию.