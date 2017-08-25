Сделать шедевр из "Жигулей": когда тюнинг дороже автомобиля

Про российский автопром ходит немало анекдотов, в которых он предстает не в лучшем свете. Но как ни странно, в России сформировался круг фанатов отечественных машин, которые воспринимают их как холст, позволяющий своими руками создать настоящий шедевр. В результате "Жигули", "Волги" и "Москвичи" меняются практически до неузнаваемости.

Такие изменения принято называть тюнингом, хотя большинство мастеров разделяют понятия тюнинга и стайлинга. Если в первом случае меняются заводские характеристики автомобиля — увеличивается мощность и эффективность двигателя, меняются тормоза, улучшается подвеска, то в процессе стайлинга преображается только внешний вид машины. Хотя такое разделение достаточно условно, чаще всего одно соседствует с другим.

На фестивале "Жи-фест" в подмосковной деревне Орлово любой желающий мог лично убедиться в том, что умелые руки могут сделать из обычных "Жигулей". Участники состязались не только в своеобразном "конкурсе красоты" для автомобилей — в рамках фестиваля прошла еще и дрифт-битва "Жигули против всех".

Порой после масштабной переделки от модели, которая была взята за основу, остается лишь небольшая часть. Под капотом "Лады" может прятаться двигатель от BMW, и тогда скорость, с которой она разгоняется до 100 км/ч, может стать сюрпризом для тех, кто захочет бросить ей вызов на прямом участке дороги. А ведь модернизация может и не ограничиться одним двигателем.

Владельцы и мастера иногда идут на настолько кардинальные изменения, что даже для создания кузова одного автомобиля может потребоваться два других, не считая дополнительных мелких деталей.

Подобное хобби — достаточно дорогое удовольствие. Причем, машина, которую берутся "тюнинговать", зачастую самая дешевая часть проекта. Куда больше денег уходит на новые детали, нередко изготавливаемые под заказ вручную, и саму работу. Сами мастера говорят, что предела по стоимости практически нет — все ограничивается желанием и возможностями владельца. Можно ведь и двигатель от Ferrari поставить, и кузов позолотой покрыть.

© Фото : Кирилл Денисов Участник Второго всероссийского фестиваля Жигулей "Жи-Фест © Фото : Кирилл Денисов Участник Второго всероссийского фестиваля Жигулей "Жи-Фест

Александр Евланов — один из участников фестиваля — сам тюнинговал свою "семерку" 1986 года выпуска. Автомобиль обошелся ему в 30 тысяч рублей, за новые детали и краску пришлось заплатить еще 35 тысяч. Он самостоятельно поменял двигатель, рычаги передней подвески, поставил укороченные рулевые сошки и спилил ограничители для большего угла поворота колес.

© Фото : Николай Кочергин Участник Второго всероссийского фестиваля Жигулей "Жи-Фест © Фото : Николай Кочергин Участник Второго всероссийского фестиваля Жигулей "Жи-Фест

Николай Кочергин приехал на "Жи-фест" из Обнинска. Он на 90% поменял все, что было в машине после покупки. Свою "пятерку" 2008 года выпуска он приобрел за 75 тысяч рублей четыре года назад. Только за последний год он потратил на автомобиль более 40 тысяч. Николай почти полностью перебрал подвеску, значительным изменениям подверглись внешний вид автомобиля и салон — обивка сидений взята из более старой модели 2002 года. Крыша автомобиля заклеивалась вручную: "Каждый квадратик пять на пять сантиметров вырезал и клеил сам", — говорит Николай. "Главная идея в том, — добавляет он, — что каждый может себе собрать такую же. Денег сюда вложено по минимуму".

На вопрос, зачем он это делает, Николай разводит руками: "Не знаю, с детства увлечение такое. Я даже велосипед свой первый тоже "тюнинговал" по мелочи. Потом мотоциклами увлекся. Сейчас вот автомобили — это у меня уже четвертый".