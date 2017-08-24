Жительница Севастополя выступит на конкурсе "Миссис Вселенная"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Жительница Севастополя Ольга Половкова примет участие в международном конкурсе "Миссис Вселенная-2017" в южноафриканском Дурбане. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мероприятия.

По словам конкурсантки, организаторы "Миссис Вселенная" пригласили ее как представительницу России. "Я буду представлять Севастополь под российским флагом… Я всегда была сторонником того, чтобы Крым и Севастополь вернулись в состав России, я голосовала за это. Но моя позиция такова: для меня россияне, украинцы и белорусы – три братских народа, это единый цельный народ", — рассказала она РИА Новости Крым.

Половкова отметила, что ее уже предупреждали о возможных санкциях со стороны Киева. "Мне уже "ВКонтакте" писали, что я в базе сайта "Миротворец", хотя в этом сомневаюсь. Тем не менее, я думаю, что пока мне в Украину лучше не ездить. Вполне возможно, что меня туда (в базу сайта – ред.) добавят, хотя не хотелось бы. Я родилась на Украине, мне хотелось бы туда съездить. Там живут хорошие люди", — рассказала она.

Женщина также сообщила, что намерена пообщаться с конкурсанткой из Украины и "донести позицию по Крыму и Севастополю". Она надеется, что к ее точке зрения отнесутся с пониманием.

В этом году Ольга Половкова участвовала в конкурсе "Миссис Россия Мира". Она вошла в десятку лучших и получила гран-при "Мама года".

Международный конкурс красоты среди замужних женщин "Миссис Вселенная-2017" пройдет в Дурбане (ЮАР) с 26 августа по 3 сентября. Помимо жительницы Севастополя Россию на мероприятии представят Варвара Васильева (миссис Якутия), Анна Мороз (миссис Сочи), Наталья Шабатько (миссис Волга), Наталья Стешенко (миссис Москва) и Александра Данилюк (миссис Россия-Европа).