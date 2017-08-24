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Общество

Жительница Севастополя выступит на конкурсе "Миссис Вселенная"

22:5624.08.2017
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© Фото со страницы Ольги Половковой "ВКонтакте"Участница конкурса Миссис Вселенная из Севастополя Ольга Половкова.Участница конкурса Миссис Вселенная из Севастополя Ольга Половкова.
© Фото со страницы Ольги Половковой "ВКонтакте"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Жительница Севастополя Ольга Половкова примет участие в международном конкурсе "Миссис Вселенная-2017" в южноафриканском Дурбане. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мероприятия.

Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2017 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель, полиглот и просто красавица: Полина Попова стала "Мисс Россия-2017"

По словам конкурсантки, организаторы "Миссис Вселенная" пригласили ее как представительницу России. "Я буду представлять Севастополь под российским флагом… Я всегда была сторонником того, чтобы Крым и Севастополь вернулись в состав России, я голосовала за это. Но моя позиция такова: для меня россияне, украинцы и белорусы – три братских народа, это единый цельный народ", — рассказала она РИА Новости Крым.

Половкова отметила, что ее уже предупреждали о возможных санкциях со стороны Киева. "Мне уже "ВКонтакте" писали, что я в базе сайта "Миротворец", хотя в этом сомневаюсь. Тем не менее, я думаю, что пока мне в Украину лучше не ездить. Вполне возможно, что меня туда (в базу сайта – ред.) добавят, хотя не хотелось бы. Я родилась на Украине, мне хотелось бы туда съездить. Там живут хорошие люди", — рассказала она.

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Жительница Луганска представляла ЛНР на конкурсе "Миссис Мира" в Китае

Женщина также сообщила, что намерена пообщаться с конкурсанткой из Украины и "донести позицию по Крыму и Севастополю". Она надеется, что к ее точке зрения отнесутся с пониманием.

В этом году Ольга Половкова участвовала в конкурсе "Миссис Россия Мира". Она вошла в десятку лучших и получила гран-при "Мама года".

Международный конкурс красоты среди замужних женщин "Миссис Вселенная-2017" пройдет в Дурбане (ЮАР) с 26 августа по 3 сентября. Помимо жительницы Севастополя Россию на мероприятии представят Варвара Васильева (миссис Якутия), Анна Мороз (миссис Сочи), Наталья Шабатько (миссис Волга), Наталья Стешенко (миссис Москва) и Александра Данилюк (миссис Россия-Европа).

Финальный кастинг конкурса "Мисс Москва — 2017"
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ столичном театре танца "Щелкунчик" прошел финальный кастинг претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты "Мисс Москва — 2017".Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты Мисс Москва — 2017 в театре танца Щелкунчик
© РИА Новости / Максим Блинов
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В столичном театре танца "Щелкунчик" прошел финальный кастинг претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты "Мисс Москва — 2017".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ отборочных состязаниях принимали участие жительницы Москвы и Подмосковья в возрасте от 14 до 26 лет.Девушка во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты Мисс Москва — 2017 в театре танца Щелкунчик
© РИА Новости / Максим Блинов
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В отборочных состязаниях принимали участие жительницы Москвы и Подмосковья в возрасте от 14 до 26 лет.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосле кастинга отобранные участницы начнут подготовку к финалу конкурса.Победительница XXI фестиваля талантов и красоты Мисс Москва — 2016 Татьяна Цимфер в жюри на финальном кастинге Мисс Москва 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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После кастинга отобранные участницы начнут подготовку к финалу конкурса.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушек обучат актерскому мастерству, дефиле, сценической пластике.Финальный кастинг Мисс Москва — 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушек обучат актерскому мастерству, дефиле, сценической пластике.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТакже с конкурсантками будут проводить занятия хореографы, стилисты и психологи.Финальный кастинг Мисс Москва — 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Также с конкурсантками будут проводить занятия хореографы, стилисты и психологи.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушки готовятся к отборочным турам.Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты Мисс Москва — 2017 в театре танца Щелкунчик
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушки готовятся к отборочным турам.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИмена победительниц конкурса "Мисс Москва — 2017" в различных номинациях огласят в октябре.Финальный кастинг Мисс Москва — 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Имена победительниц конкурса "Мисс Москва — 2017" в различных номинациях огласят в октябре.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПри выборе победительницы жюри руководствуется не только внешними данными участниц. Во время конкурса девушки должны продемонстрировать незаурядный ум и наличие особых талантов.Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты Мисс Москва — 2017 в театре танца Щелкунчик
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
При выборе победительницы жюри руководствуется не только внешними данными участниц. Во время конкурса девушки должны продемонстрировать незаурядный ум и наличие особых талантов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушки готовятся к кастингу.Финальный кастинг Мисс Москва — 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушки готовятся к кастингу.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ финальном театрализованном шоу помимо конкурсанток будут принимать участие звезды шоу-бизнеса и выбранные в прошлые годы московские красавицы.Финальный кастинг Мисс Москва — 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В финальном театрализованном шоу помимо конкурсанток будут принимать участие звезды шоу-бизнеса и выбранные в прошлые годы московские красавицы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастницы конкурса будут бороться не только за главный титул,девушки смогут стать победительницами еще в трех номинациях: "Московская красавица", "Краса Москвы" и "Юная мисс Москва".Финальный кастинг Мисс Москва — 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участницы конкурса будут бороться не только за главный титул,девушки смогут стать победительницами еще в трех номинациях: "Московская красавица", "Краса Москвы" и "Юная мисс Москва".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБудущая обладательница звания "Мисс Москва" автоматически станет участницей Национального фестиваля "Краса России".Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты Мисс Москва — 2017 в театре танца Щелкунчик
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Будущая обладательница звания "Мисс Москва" автоматически станет участницей Национального фестиваля "Краса России".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКонкурс "Мисс Москва" проводится с 1994 года. С 1988 по 1991 год его аналогом являлись состязания "Московская красавица".Финальный кастинг Мисс Москва — 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Конкурс "Мисс Москва" проводится с 1994 года. С 1988 по 1991 год его аналогом являлись состязания "Московская красавица".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастницы готовятся к этапу кастинга в бикини.Девушки во время финального кастинг-отбора претенденток для участия в XXII фестивале талантов и красоты Мисс Москва — 2017 в театре танца Щелкунчик
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участницы готовятся к этапу кастинга в бикини.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк"Московские мисс" не раз становились обладательницами главного титула общероссийского конкурса "Краса России".Финальный кастинг Мисс Москва — 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Московские мисс" не раз становились обладательницами главного титула общероссийского конкурса "Краса России".
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