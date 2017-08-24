В Минтруде рассказали, какую поддержку могут получить многодетные родители

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Минтруде России, комментируя предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой рассмотреть вопрос повышенного пенсионного обеспечения для многодетных родителей, сообщили, что ряд мер в поддержку многодетных мам уже реализуется.

"Уже сегодня многодетные мамы поддерживаются в рамках пенсионного законодательства. В страховой стаж наравне с периодами работы засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет. При этом ранее, если детей несколько, в общей сложности засчитывалось не более трех лет", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что раньше фактически действовала норма, включающая периоды ухода только за двумя детьми до достижения ими полутора лет. В настоящее время этот период увеличен до шести лет, то есть в страховой стаж засчитывается период ухода за четырьмя детьми. В результате это позволяет многодетным мамам при выходе на пенсию рассчитывать на более высокие пенсии, чем ранее, подчеркнули в Минтруде.

"Кроме того, многодетные матери, воспитавшие пять и более детей, имеют право на выход на пенсию на пять лет ранее общеустановленного возраста – в 50 лет", — добавили в пресс-службе.