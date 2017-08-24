В МВД рассказали, для чего разработан новый регламент ГИБДД

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новый административный регламент ГИБДД разработан для сохранения уровня безопасности на дорогах и ограждения участников дорожного движения от нарушителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

Ранее в МВД сообщили, что наряды ДПС будут следить за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети после принятия нового административного регламента, отменяющего запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов.

"Важной задачей является сохранение надлежащего уровня обеспечения безопасности на дорогах и ограждение участников дорожного движения от нарушителей, чьи действия могут повлечь вред их жизни и здоровью. В связи с этим министерством на основе комплексного анализа ситуации в целом по стране с учетом всей ее географии взамен административного регламента… подготовлен приказ (о новом регламенте)", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в министерстве, за последние пять лет в России стало более чем на шесть миллионов машин больше, и сегодня в стране насчитывается почти 54 миллионов автомобилей. При этом в связи с реформированием системы органов внутренних дел существенно сократилась штатная численность личного состава, в частности, в Госавтоинспекции — на 15,8% (до 98 тысяч 395 сотрудников) с одновременным сохранением функционала почти в полном объеме, пояснили в МВД.

В то же время на дорогах страны зафиксирован рост административных правонарушений, связанных с управлением автомобиля без необходимых документов, отметили в МВД. Так, в 2016 году зафиксировано около двух миллионов случаев управления автомобиля без действующего полиса ОСАГО, что превысило показатель 2012 года почти в восемь раз. За эти же годы в два раза выросло количество водителей, не имеющих при себе водительского удостоверения.

Стабильно высоким, по словам представителя ведомства, остается количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В 2014 году было зафиксировано 16 тысяч 517 таких ДТП, в 2015 году – 16 тысяч 360, а в 2016 – 16 тысяч 836.

"Необходимо учитывать значительное количество латентных правонарушителей, выявление которых при отсутствии у полиции достаточных рычагов для проверки существенно затруднено", — добавили в МВД.