В МВД рассказали, для чего разработан новый регламент ГИБДД

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новый административный регламент ГИБДД разработан для сохранения уровня безопасности на дорогах и ограждения участников дорожного движения от нарушителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.
Ранее в МВД сообщили, что наряды ДПС будут следить за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети после принятия нового административного регламента, отменяющего запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов.
Как сообщили в министерстве, за последние пять лет в России стало более чем на шесть миллионов машин больше, и сегодня в стране насчитывается почти 54 миллионов автомобилей. При этом в связи с реформированием системы органов внутренних дел существенно сократилась штатная численность личного состава, в частности, в Госавтоинспекции — на 15,8% (до 98 тысяч 395 сотрудников) с одновременным сохранением функционала почти в полном объеме, пояснили в МВД.
Стабильно высоким, по словам представителя ведомства, остается количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В 2014 году было зафиксировано 16 тысяч 517 таких ДТП, в 2015 году – 16 тысяч 360, а в 2016 – 16 тысяч 836.
"Необходимо учитывать значительное количество латентных правонарушителей, выявление которых при отсутствии у полиции достаточных рычагов для проверки существенно затруднено", — добавили в МВД.