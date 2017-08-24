Пропавших людей будут искать по геолокационным данным их смартфонов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкомсвязи, МВД и МЧС совместно с Центром поиска пропавших людей разработать предложения о взаимодействии добровольцев-спасателей с федеральными ведомствами и о поиске пропавших по геолокационным данным их смартфонов, сообщается на сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено к 20 ноября.

"Минкомсвязи России, МВД России, МЧС России подготовить совместно с автономной некоммерческой организацией "Центр поиска пропавших людей" и представить предложения о порядке взаимодействия добровольческих поисково-спасательных отрядов и федеральных органов исполнительной власти в ходе проведения поисково-спасательных операций, в том числе в части, касающейся доставки добровольцев-спасателей и необходимых технических средств к месту проведения поисковых мероприятий", — говорится сообщении.

Им также поручено предложить меры "по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путём определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных данных".