Минздрав должен до конца октября сократить сроки регистрации обезболивающих

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Минздрав РФ должен будет до конца октября сократить сроки проведения экспертизы обезболивающих препаратов, следует из перечня поручений президента Владимира Путина по итогам встречи с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения.
"Минздраву РФ принять меры по сокращению сроков проведения экспертизы лекарственных средств для обезболивания, а также по обеспечению детей раннего возраста неинвазивными препаратами для обезболивания", — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.
Доложить об исполнении поручения нужно до 30 октября 2017 года.
Встреча Путина с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения состоялась 26 июля.