Минздрав должен до конца октября сократить сроки регистрации обезболивающих

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Минздрав РФ должен будет до конца октября сократить сроки проведения экспертизы обезболивающих препаратов, следует из перечня поручений президента Владимира Путина по итогам встречи с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения.

"Минздраву РФ принять меры по сокращению сроков проведения экспертизы лекарственных средств для обезболивания, а также по обеспечению детей раннего возраста неинвазивными препаратами для обезболивания", — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Доложить об исполнении поручения нужно до 30 октября 2017 года.

Также Минздраву поручено обеспечить подготовку медицинских работников и сиделок в целях формирования у них навыков по оказанию паллиативной медицинской помощи и лечению боли, долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Министерству необходимо разработать соответствующие образовательные программы в медицинских образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. Доклад по этому поручению должен быть предоставлен до 31 августа 2018 года.

Встреча Путина с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения состоялась 26 июля.