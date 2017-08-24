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Общество

С учетом аварийности: в МВД рассказали, где будут дежурить наряды ДПС

19:0624.08.2017
(обновлено: 19:09 24.08.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфСотрудник ДПС за работой. Архивное фотоСотрудник ДПС за работой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Наряды ДПС после вступления в силу нового административного регламента будут дежурить в местах, где чаще всего происходят аварии, и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

Оформление протокола нарушения инспектором ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Менять не приказы, а людей": эксперты оценили поправки в регламент ГИБДД

Нововведения коснутся мест расположения нарядов дорожно-патрульной службы, проверки машин вне стационарных постов и порядка административных процедур в зоне обзора видеокамер. Согласно новому регламенту, при выборе места будут учитывать состояние улично-дорожной сети и возникновение осложнений движения на отдельных участках.

Кроме того, новый регламент должен повысить "уровень защищенности граждан и минимизировать возможные злоупотребления". Так, изменятся правила проверки машин в зоне работы видеокамер или носимых видеорегистраторов. Регламент должен вступить в силу после его регистрации в Минюсте. Точная дата пока неизвестна.

Не курить и не грубить

Новая версия административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами правил дорожного движения ранее была опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, инспектор не может курить и грубо выражаться во время разговора с водителем.

Патрульный автомобиль ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник ГИБДД обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания", — говорится в регламенте.

Кроме того, работнику ДПС нельзя быть заносчивым, грубым, заносчивым и провоцировать водителя на противоправные действия. Если же водитель предлагает инспектору взятку, сотрудник должен уведомить об этом начальство.

Хаму кодекс не поможет

Координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов позитивно оценил поправки о правилах поведения сотрудников ГИБДД, но заявил, что они не привносят ничего принципиально нового.

"В действительности подавляющее большинство инспекторов — я думаю, что 99 процентов — общаются с водителями нормально. Времена фамильярности какой-то, оскорблений, угроз — они уже прошли, их уже нет", — сказал Шкуматов.

В свою очередь, президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что в действующем регламенте нормы общения инспектора с водителем уже прописаны. Согласно документу, сотрудник ГИБДД должен быть вежливым и вести себя корректно.

"Если он (сотрудник ГИБДД — ред)… невоспитанный хам, то ему хоть три раза скажи "нельзя" — он все равно будет это делать. Ведь не регламент обеспечивает культуру поведения, а, наверное, родители, школа, семья, окружение… Никаким приказом не научишь разговаривать вежливо. Менять надо не приказы, а людей", — сказал Травин.

На страже порядка
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На страже порядка

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