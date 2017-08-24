Наркологи поддержали идею повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Идея повысить в РФ возраст продажи алкогольной и табачной продукции до 21 года хорошая, поскольку более позднее начало их потребления благоприятно сказывается на здоровье, рассказали опрошенные РИА Новости наркологи.

Ранее в четверг депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что намерен инициировать исследование общественного мнения на предмет повышения возраста продажи алкогольной и табачной продукции до 21 года.

"Да, я поддерживаю такую идею. Стоит принять закон, который увеличит возраст продажи алкоголя и табака", — сказал психиатр-нарколог Юрий Вяльба.

При этом он отметил, что в таком случае наметится тенденция на снижение уровня потребления алкогольной и табачной продукции в целом по всему населению.

Нарколог Алексей Каротам в свою очередь отметил, что вряд ли эта мера повлияет на население в целом, но сама идея повышения возраста продажи хорошая.

"Чем позже человек знакомится с алкоголем, тем лучше. Рост человека, все формирование и развитие организма продолжается до 25-27 лет… Люди будут более здоровыми, потому что, чем позже идет начало приема алкоголя, тем лучше, тем меньше разрушительное действие алкоголя на организм", — добавил Каротам.