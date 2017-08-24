Россияне стали есть намного больше сладостей, показало исследование

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россияне резко увеличили потребление тортов и пирожных — в июне оно достигло уровня в два килограмма в год на человека, хотя и остается ощутимо ниже докризисных 2,5 килограмма. Об этом говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

При этом по сравнению с другими видами сладостей именно на эту категорию продуктов сильнее всего росли цены — на 5% в июне 2017 года по сравнению с прошлым годом и на 2% по сравнению с январем текущего года.

Выпуск тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий в первом полугодии увеличился на 8,6%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года — до 184,1 тысячи тонн, и прирост здесь стал одним из самых высоких среди разных видов сладостей.

Центральный федеральный округ является лидером по выпуску этой продукции, в основном за счет Москвы и Московской области, где также одни из наиболее высоких розничных цен на них в стране (за исключением удаленных северных городов) — в июне в Москве цена была в среднем 553,5 рубля за килограмм. В Приволжском федеральном округе, втором по величине производителе, цены одни из самых низких — 366,1 рубля. Самые же низкие цены на готовую продукцию в СКФО — 360,9 рубля за килограмм.

"Возвращение потребительского интереса к категории тортов связано как с улучшением потребительских настроений в целом, так и с постепенной адаптацией производителями своего предложения под меняющиеся с кризисом запросы покупателей. Тем не менее, пока потребление тортов и пирожных далеко от докризисных уровней в 2,5 килограмма в год на человека в среднем по стране, и это только усиливает дальнейший рост конкуренции в сегменте", — приводятся в исследовании слова исполнительного директора ЦИКР Елизаветы Никитиной.