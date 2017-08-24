Милонов предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен инициировать исследование общественного мнения на предмет повышения возраста продажи алкогольной и табачной продукции до 21 года.

В настоящее время в РФ продажа алкоголя и сигарет разрешена лицам старше 18 лет. Ранее в Госдуму неоднократно вносились законопроекты, в которых предлагалось продавать алкоголь и табак людям, достигшим 21 года. Однако эти инициативы не были поддержаны.

"Я намерен поднять вопрос не только о сокращении времени продажи алкоголя, но и инициировать исследование общественного мнения на предмет повышения порога возраста продажи алкогольной и табачной продукции людям, не достигшим 21 года", — сказал РИА Новости Милонов.

"С точки зрения ученых, науки, и алкоголь, и табак являются ядом для организма. Зачем мы толкаем вчерашних школьников пить пиво, тоники вприкуску с сигаретой? Думаю, что 90% россиян поддержат идею о повышении возраста продажи — мы обязаны ставить стальные заслоны либеральному безумству самоуничтожения нашего народа", — подчеркнул он.