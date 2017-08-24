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Общество

В ряде российских школ перенесли 1 сентября из-за Курбан-Байрама‍

16:0024.08.2017
(обновлено: 17:05 24.08.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЛинейка, посвященная Дню знаний. Архивное фотоЛинейка, посвященная Дню знаний. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Некоторые российские школы начнут учебный год с 4 сентября, потому что День знаний совпал с праздником Курбан-байрам, сообщил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов.

Он отметил, что если бы Курбан-байрам совпал с каким-нибудь другим светским праздником, то и в этом случае верующим пошли бы навстречу.

"Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии, и их поменять нельзя. Это не гражданские, это религиозные мероприятия", — объяснил муфтий.

Позднее в школах Мещанского района, где находится крупнейшая Московская соборная мечеть, опровергли эту информацию.

Мусульмане во время праздника Курбан-Байрам в Севастопольской соборной мечети Акъяр Джами в Крыму. Архив
© РИА Новости / Василий Батанов
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Курбан-байрам - мусульманский праздник жертвоприношения
"Конечно, первого (сентября), об этом даже говорить нечего", — ответили РИА Новости на вопрос, какого числа состоится торжественная линейка в школе №2054.

Кроме того, в столичной школе №2107 также сообщили, что линейка в День знаний состоится, а на сайте школы №1297 уже разместили объявление о том, что мероприятие состоится 1 сентября в 8:30 утра.

Ранее власти Уфы предложили жителям решить, пойдут ли дети в школу 1 сентября, когда будет отмечаться мусульманский праздник. Большинство горожан поддержали идею начать занятия 4 сентября. Курбан-байрам в Башкирии — официальный нерабочий день.

Реакция в Совфеде и Госдуме

Член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев не поддержал идею переноса школьных линеек из-за Курбан-байрама.

"В школах могут быть попечительские советы, и если они примут соответствующее решение о переносе даты школьной линейки, дата может быть изменена", — заявил он.

Вместе с тем сенатор отметил, что это "не есть хорошо". "Есть традиции, и их не следует нарушать. У нас светское государство", — отметил сенатор.

Казанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Татарстан не намерен переносить линейки в школах из-за Курбан-байрама
В нижней палате парламента тоже раскритиковали идею переноса дня знаний.

"Не вижу никаких причин, почему нельзя было бы 1 сентября провести одновременно и День знаний, и Курбан-Байрам. С глубочайшим уважением отношусь к мусульманам России. Но мне кажется, не надо искусственно провоцировать конфликты. Повторю, одно другому не мешает. Давайте будет День знаний и Курбан-Байрам одновременно. Думаю, что Аллах это бы одобрил", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).

Курбан-Байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВозле Московской Соборной мечети в связи с празднованием было ограничено движение на прилегающих улицах. Помимо сотрудников полиции в районе торжеств находились волонтеры Совета муфтиев России, владеющие иностранными языками, которые при необходимости помогали верующим сориентироваться и отвечали на возникающие вопросы.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Возле Московской Соборной мечети в связи с празднованием было ограничено движение на прилегающих улицах. Помимо сотрудников полиции в районе торжеств находились волонтеры Совета муфтиев России, владеющие иностранными языками, которые при необходимости помогали верующим сориентироваться и отвечали на возникающие вопросы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСоборная мечеть, которая после реконструкции способна вместить около 10 тысяч молящихся, по традиции стала главным центром торжеств в столице: в понедельник утром там собрались тысячи мусульман. К ним обратился с проповедью председатель Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, после чего был совершен праздничный намаз.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Соборная мечеть, которая после реконструкции способна вместить около 10 тысяч молящихся, по традиции стала главным центром торжеств в столице: в понедельник утром там собрались тысячи мусульман. К ним обратился с проповедью председатель Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, после чего был совершен праздничный намаз.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВо всех мечетях Крыма прошли праздничные коллективные молитвы по случаю Курбан-байрама, в которых приняли участие тысячи верующих.Празднование Курбан-Байрама в регионах России
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Во всех мечетях Крыма прошли праздничные коллективные молитвы по случаю Курбан-байрама, в которых приняли участие тысячи верующих.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПраздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети имени Имама Исмаила Аль-Бухари в Верхней Пышме.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у мечети имени Имама Исмаила Аль-Бухари в Верхней Пышме
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети имени Имама Исмаила Аль-Бухари в Верхней Пышме.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПраздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПраздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСразу по завершении праздничной молитвы наступает время для совершения жертвоприношения. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту — Сирату.Празднование Курбан-Байрама в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сразу по завершении праздничной молитвы наступает время для совершения жертвоприношения. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту — Сирату.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПраздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин призвал верующих "щедро и бескорыстно отдавать все свои силы на доброе и общественно полезное". "Чтобы стать ближе к Господу, людская жертва не требуется. Не требуется и разрушение городов и сел, Аллаху ненавистно и убийство безвинных людей, стариков, женщин и детей. Аллах запретил и самоубийства, взрывать себя и других — это тягчайший грех пред Аллахом! Тягчайший грех пред ним и сеяние "фитны" — смуты, вводить в заблуждение молодые души", — сказал Гайнутдин.Празднование Курбан-Байрама в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин призвал верующих "щедро и бескорыстно отдавать все свои силы на доброе и общественно полезное". "Чтобы стать ближе к Господу, людская жертва не требуется. Не требуется и разрушение городов и сел, Аллаху ненавистно и убийство безвинных людей, стариков, женщин и детей. Аллах запретил и самоубийства, взрывать себя и других — это тягчайший грех пред Аллахом! Тягчайший грех пред ним и сеяние "фитны" — смуты, вводить в заблуждение молодые души", — сказал Гайнутдин.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Соборной мечети Читы.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Соборной мечети Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Соборной мечети Читы.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани.Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети.
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