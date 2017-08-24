В ряде российских школ перенесли 1 сентября из-за Курбан-Байрама‍

16:0024.08.2017
(обновлено: 17:05 24.08.2017)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Некоторые российские школы начнут учебный год с 4 сентября, потому что День знаний совпал с праздником Курбан-байрам, сообщил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов.
Он отметил, что если бы Курбан-байрам совпал с каким-нибудь другим светским праздником, то и в этом случае верующим пошли бы навстречу.
"Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии, и их поменять нельзя. Это не гражданские, это религиозные мероприятия", — объяснил муфтий.
Позднее в школах Мещанского района, где находится крупнейшая Московская соборная мечеть, опровергли эту информацию.
"Конечно, первого (сентября), об этом даже говорить нечего", — ответили РИА Новости на вопрос, какого числа состоится торжественная линейка в школе №2054.
Кроме того, в столичной школе №2107 также сообщили, что линейка в День знаний состоится, а на сайте школы №1297 уже разместили объявление о том, что мероприятие состоится 1 сентября в 8:30 утра.
Ранее власти Уфы предложили жителям решить, пойдут ли дети в школу 1 сентября, когда будет отмечаться мусульманский праздник. Большинство горожан поддержали идею начать занятия 4 сентября. Курбан-байрам в Башкирии — официальный нерабочий день.
Реакция в Совфеде и Госдуме
Член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев не поддержал идею переноса школьных линеек из-за Курбан-байрама.
"В школах могут быть попечительские советы, и если они примут соответствующее решение о переносе даты школьной линейки, дата может быть изменена", — заявил он.
Вместе с тем сенатор отметил, что это "не есть хорошо". "Есть традиции, и их не следует нарушать. У нас светское государство", — отметил сенатор.
В нижней палате парламента тоже раскритиковали идею переноса дня знаний.
"Не вижу никаких причин, почему нельзя было бы 1 сентября провести одновременно и День знаний, и Курбан-Байрам. С глубочайшим уважением отношусь к мусульманам России. Но мне кажется, не надо искусственно провоцировать конфликты. Повторю, одно другому не мешает. Давайте будет День знаний и Курбан-Байрам одновременно. Думаю, что Аллах это бы одобрил", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).
Курбан-Байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.
Возле Московской Соборной мечети в связи с празднованием было ограничено движение на прилегающих улицах. Помимо сотрудников полиции в районе торжеств находились волонтеры Совета муфтиев России, владеющие иностранными языками, которые при необходимости помогали верующим сориентироваться и отвечали на возникающие вопросы.
Соборная мечеть, которая после реконструкции способна вместить около 10 тысяч молящихся, по традиции стала главным центром торжеств в столице: в понедельник утром там собрались тысячи мусульман. К ним обратился с проповедью председатель Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, после чего был совершен праздничный намаз.
Во всех мечетях Крыма прошли праздничные коллективные молитвы по случаю Курбан-байрама, в которых приняли участие тысячи верующих.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
В день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети имени Имама Исмаила Аль-Бухари в Верхней Пышме.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
Сразу по завершении праздничной молитвы наступает время для совершения жертвоприношения. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту — Сирату.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин призвал верующих "щедро и бескорыстно отдавать все свои силы на доброе и общественно полезное". "Чтобы стать ближе к Господу, людская жертва не требуется. Не требуется и разрушение городов и сел, Аллаху ненавистно и убийство безвинных людей, стариков, женщин и детей. Аллах запретил и самоубийства, взрывать себя и других — это тягчайший грех пред Аллахом! Тягчайший грех пред ним и сеяние "фитны" — смуты, вводить в заблуждение молодые души", — сказал Гайнутдин.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Соборной мечети Читы.
В день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети.