Кузнецова предложила платить многодетным родителям повышенную пенсию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает рассмотреть вопрос повышенного пенсионного обеспечения для многодетных родителей, об этом она заявила в четверг в ходе рабочей поездки в Липецкую область, сообщает аппарат детского омбудсмена.

"Ко мне обратилась многодетная мама и предложила дополнить закон о пенсионном обеспечении в части повышенных выплат многодетным родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Эта инициатива требует самого внимательного отношения, наряду с обращениями о пересмотре порядка пенсионного обеспечения многодетных и матерей, воспитывающих тяжелобольных детей", — сообщила детский омбудсмен.

Кузнецова отметила, что действующее пенсионное законодательство предусматривает повышенные пенсионные выплаты, в частности, Героям Советского Союза и РФ, лицам, награжденным орденами Андрея Первозванного, чемпионам Олимпийских игр.