Игорь Руденя: площадь Победы в Твери будет реконструирована

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Площадь Победы в Твери, где расположен ключевой символ воинской доблести города — Обелиск Победы, будет реконструирована в несколько этапов, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с ветеранами-участниками Курской битвы, посвященной обсуждению проекта обновления мемориала, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"Монумент был открыт 46 лет назад и требует обновления. Реконструкцию планируется вести в несколько этапов, она предполагает облицовку гранитом парапетов и покрытия аллеи площади, ремонт пешеходных мостов комплекса, лестницы к Вечному огню, укрепление берегов, обустройство смотровых площадок, пешеходных дорожек вдоль воды, амфитеатра для отдыха горожан", — говорится в сообщении со ссылкой на слова Рудени.

Кроме того, планируется возвести пешеходный мост от храма Михаила Тверского до набережной Степана Разина.

Ветераны поддержали предложенный проект, отметив, что его воплощение в жизнь важно не только для внешнего облика города, сохранения исторической памяти о подвиге героев, но и для формирования у подрастающего поколения системы духовно-нравственных ценностей.

"Мы благодарны губернатору, что сейчас многое делается для благоустройства города и области, что становятся качественнее дороги, что появляются новые предприятия, что не обижены вниманием ветераны", — приводятся в пресс-релизе слова председателя Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартака Сычева.

Ветераны предложили также установить у обелиска табличку с информацией об истории мемориала, его создателях.

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