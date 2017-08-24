Число новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ к концу 2017 года может вырасти

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. К концу 2017 года число новых случаев ВИЧ-инфекции в России может достичь 110 тысяч, абсолютная заболеваемость растет, сообщил РИА Новости глава Федерального СПИД-центра Вадим Покровский.

"В абсолютных цифрах данные более выраженные, чем в процентах, потому что проценты – вещь относительная. В 2015 году было 90 тысяч новых случаев, в прошлом году — 103 тысячи новых случаев, в этом году за шесть месяцев было уже 50 тысяч новых случаев. Поэтому, скорее всего, до конца года может быть около 110 тысяч новых случаев зарегистрировано", — сказал Покровский.

Он напомнил, что сейчас эпидемия ВИЧ-инфекции в России уже вышла за пределы групп риска: по данным за первую половину 2017 года, меньше половины новых случаев заражения ВИЧ-инфекции связано с потреблением наркотиков, в то время как раньше это был основной путь.

Ранее правительство РФ выделило Минздраву дополнительные 4 миллиарда рублей для закупки антиретровирусных препаратов для людей с ВИЧ-инфекцией.

Глава Федерального СПИД-центра отметил, что выделенных дополнительно 4 миллиардов рублей хватит на то, чтобы обеспечить терапией небольшое число людей с ВИЧ.

"Предполагается, что будут закуплены еще ориентировочно еще на 50-60 тысяч людей, живущих с ВИЧ. Сейчас получают лечение примерно 270 тысяч, а будет получать 330, может быть, 350 тысяч. ВИЧ-инфицированных у нас зарегистрировано 930 тысяч", — добавил Покровский.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в апреле подписал Государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Планируется, что реализация Стратегии позволит к 2020 году снизить число новых случаев ВИЧ-инфекции, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулёз, гепатиты B и С) и СПИДа.