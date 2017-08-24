ФАДН получило полномочия по выработке госнацполитики и адаптации мигрантов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) полномочиями по выработке государственной национальной политики и социокультурной адаптации мигрантов.

Документ, вносящий изменение в указ президента РФ от 31 марта 2015 года №168 "О Федеральном агентстве по делам национальностей", размещен на интернет-портале правовой информации.

На ФАДН возложены "выработка и реализация государственной национальной политики, государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, а также нормативно-правовое регулирование и оказание государственных услуг в сфере государственной национальной политики, социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации".

Правительству рекомендовано в 6-месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом, который вступает в силу со дня его подписания.