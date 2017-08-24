Ростовские власти попросили 605 млн рублей на устранение последствий пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Губернатор Ростовской области обратился к правительству РФ с просьбой о финансовой помощи для ликвидации последствий крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, говорится в сообщении регионального правительства.

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева обращение с просьбой выделить Ростовской области свыше 605 миллионов рублей на ликвидацию последствий масштабного пожара в Ростове-на-Дону", — говорится в сообщении.

Эти средства предназначены для выплаты компенсаций за утраченное имущество, пособий гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, предоставления государственных жилищных сертификатов и других целей. Размер компенсаций и выплат рассчитан в соответствии с постановлением правительства РФ №110 "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий".

"На выплату разовой материальной помощи пострадавшим гражданам из областного бюджета уже направлено почти 14 миллионов рублей. Еще 50 миллионов рублей в ближайшее время предстоит выделить из региональной казны на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ", — подчеркнули в правительстве.

Сильный пожар возник днем в понедельник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Возгорание было потушено за сутки с небольшим. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность.