Путину в Рязани подарили футболку с его портретом

РЯЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг осмотрел производственные цеха Рязанского кожевенного завода, увидел полотна кожи и уже готовую продукцию и получил в подарок футболку с собственным портретом.

Осмотр завода Путин начал с красильного цеха, где ему рассказали о сырье, показали полотна кожи до выделки и покраски. Затем глава государства осмотрел отделочные цехи, где кожа уже выделана, покрашена, на нее нанесено тиснение. Также главе государства рассказали, каким образом производится велюр: кожаное полотно делится пополам, верхний внешний слой готовят для производства обуви, мебели, сумок, а нижний слой обрабатывают и получают собственно велюр.

Кроме того, главе государства показали цех автомобильных и авиационных кож, где Путин осмотрел салон автомобиля УАЗ "Патриот" и новые кресла для самолетов Sukhoi Superjet, обитые производимой на предприятии кожей.

После экскурсии Путин осмотрел стенд Минпромторга, где представители различных компаний продемонстрировали главе государства свою продукцию – обувь для спецназа, спецодежду, спортивные комплекты, детскую обувь, школьную одежду.

Один из предпринимателей подарил президенту футболку, и пообещал "хоть сто таких каждый день, если потребуется". На футболке принт – портрет президента России в темных очках. Путин футболку взял, но так и не распаковал.

Представитель компании по пошиву детской школьной формы поблагодарила за работу и президента, и Минпромторг. "А их-то за что?" — шутя, поинтересовался Путин. Предпринимательница пояснила, что ведомство сделало многое для того, чтобы производители смогли получать российские ткани для пошива вещей.

АО "Русская кожа" — Рязанский кожевенный завод — крупнейший в РФ производитель натуральной кожи, на долю которого приходится 35% производства кож в России. В настоящее время на предприятии производятся практически все виды натуральной кожи: для обуви, мебели, одежды и галантереи. В сутки обрабатывается до 6 тысяч шкур. Завод поставляет продукцию более 100 передовым компаниям России, Италии, Португалии, Испании, Франции, стран Азии.