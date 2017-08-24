Путину в Рязани подарили футболку с его портретом

РЯЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг осмотрел производственные цеха Рязанского кожевенного завода, увидел полотна кожи и уже готовую продукцию и получил в подарок футболку с собственным портретом.
Кроме того, главе государства показали цех автомобильных и авиационных кож, где Путин осмотрел салон автомобиля УАЗ "Патриот" и новые кресла для самолетов Sukhoi Superjet, обитые производимой на предприятии кожей.
После экскурсии Путин осмотрел стенд Минпромторга, где представители различных компаний продемонстрировали главе государства свою продукцию – обувь для спецназа, спецодежду, спортивные комплекты, детскую обувь, школьную одежду.
Представитель компании по пошиву детской школьной формы поблагодарила за работу и президента, и Минпромторг. "А их-то за что?" — шутя, поинтересовался Путин. Предпринимательница пояснила, что ведомство сделало многое для того, чтобы производители смогли получать российские ткани для пошива вещей.
АО "Русская кожа" — Рязанский кожевенный завод — крупнейший в РФ производитель натуральной кожи, на долю которого приходится 35% производства кож в России. В настоящее время на предприятии производятся практически все виды натуральной кожи: для обуви, мебели, одежды и галантереи. В сутки обрабатывается до 6 тысяч шкур. Завод поставляет продукцию более 100 передовым компаниям России, Италии, Португалии, Испании, Франции, стран Азии.