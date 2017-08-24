В Татарстане врачи спасли раздробленную руку девочке, попавшей под грузовик

Хирурги во время операции. Архивное фото

Хирурги во время операции. Архивное фото

КАЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Хирурги в Набережных Челнах в результате трехчасовой операции сохранили руку десятилетней девочке, раздробленную в результате ДТП, сообщает министерство здравоохранения Татарстана.

"Уникальную операцию провели в Набережных Челнах — челнинские хирурги под руководством главного хирурга больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Рамиса Якубова сохранили руку 10-летней девочке, попавшей в ДТП", — говорится в сообщении.

По информации регионального минздрава, переходя дорогу, девочка попала под колеса "КамАЗа", в результате чего произошла травматическая ампутация руки.

Как сообщила заместитель главного врача по медицинской части БСМП Резида Каримова, врачами больницы было принято решение сохранить руку. К операции были подключены хирурги, травматологи, нейрохирурги Камского детского медицинского центра. Хирурги выполнили ювелирную работу — из осколков костей собрали раздробленную конечность. Операция шла 3,5 часа.

Каримова отметила, что ранее в подобных случаях проводилась ампутация конечности на уровне плечевого сустава. Подобная операция в БСМП прошла впервые.

"На следующее утро после операции девочка уже могла шевелить кистью. Сейчас она находится под наблюдением врачей детской республиканской клинической больницы, ее состояние оценивается как стабильное", — добавляет минздрав.