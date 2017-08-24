В столичном метро ко Дню города запустили тематический поезд "Москва-870"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уникальный тематический поезд "Москва-870" запустили на Кольцевой линии Московского метрополитена специально ко Дню города; салон поезда оформлен фотографиями из архивов МИА "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.

Вагоны поезда украсили портретами знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, жизнь которых была неразрывно связана со столицей.

Среди фотографий — работы легендарных советских и российских фотографов, в разные годы сотрудничавших с агентством МИА "Россия сегодня": Абрама Штеренберга, Якова Берлинера, Юрия Сомова, личного фотографа первого президента России Дмитрия Донского, самой известной в России женщины-фотографа Галины Кмит. В оформление поезда метро вошли также работы современных фотожурналистов МИА "Россия сегодня", среди которых — один из ведущих мастеров отечественной спортивной фотографии Александр Вильф, обладатель премии Sony World Photography Awards Илья Питалев, обладатель фотографического "Оскара", премии World Press Photo Владимир Песня, и другие.

В вагоне "Москва созидает" пассажиры смогут увидеть портреты Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Майи Плисецкой или Владимира Высоцкого. В вагоне об изобретениях пассажирам представят фотографии первой женщины-математика Софьи Ковалевской или нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. Портреты великих шахматных гроссмейстеров прошлого столетия или легенды мирового хоккея Валерия Харламова можно посмотреть в вагоне "Москва ставит рекорды". У каждого портрета приводится информационная справка.

"Это не просто подписи под фото или биографические справки – это и цитаты из автобиографий, и отрывки из стихотворений, и шахматная задача, которую придумал Александр Алехин, и текст сообщения диктора Левитана от 13 декабря 1941 года о провале немецкого плана окружения и взятия Москвы и даже репертуар выдающейся оперной певицы Надежды Обуховой в Большом театре", — сказала журналистам заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Снаружи вагоны оформили в едином фирменном стиле празднования Дня города, в основу которого легли оригинальные текстильные орнаменты, которые разработали советские художницы Варвара Степанова и Любовь Попова в 20-х годах прошлого века. В своем творчестве они ориентировались на достижения мастеров русского авангарда и конструктивизма.

"В поезде можно увидеть совершенно уникальные фотографии, которые до этого нигде не публиковались, известных москвичей, которые внесли большой вклад не только в историю Москвы и России, но и по всему миру", — сказал руководителя департамента торговли и услуг Немерюк, добавив, что поезд будет курсировать до Нового года.

"Отдельно хотелось бы еще раз сказать спасибо агентству "Россия сегодня", которое дало нам уникальнейшие снимки и архивные данные", — сказал он журналистам.

Первый замначальника метро Роман Латыпов рассказал, что поезд в среднем ежедневно будет перевозить 10 тысяч человек.

Несколько десятков фотографий из фотобанка МИА "Россия сегодня" использованы и в рамках рекламной кампании правительства Москвы к празднованию юбилея города. Их можно будет увидеть в дни городских торжеств на улицах города. Главными темами празднования станут важные события, открытия и достижения в российской и общемировой истории, в реализацию которых Москва и ее жители внесли весомый вклад.

Москва отметит свой юбилей в сентябре. Праздничные мероприятия по всему городу стартуют 1 сентября, однако кульминацией станет программа 9-10 сентября на Тверской улице, где заработают различные тематические площадки.