Путин посетил кожевенный завод в Рязани

РЯЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Рязанского кожевенного завода пообщался с сотрудниками предприятия и похвалил качество производимой на нем продукции.

"Хорошее производство, и, главное, что продукция очень хорошая", — поделился своим мнением президент после осмотра производственной площадки предприятия, принадлежащего группе компаний "Русская кожа".

Он отметил, что еще в 1997 году производство было закрыто, однако в настоящее время Рязанский кожевенный завод стал крупнейшим предприятием отрасли в Европе.

"Надеюсь, что и заработная плата будет расти", — сказал он.

В свою очередь сопровождавший главу государства председатель совета директоров АО "Русская кожа" Игорь Сурин рассказал главе государства, что зарплата работников регулярно индексируется, в частности, в прошлом году индексация составила 8%, а в первом полугодии текущего года — 4%, а целом, по итогам текущего года, планируется увеличить ее на 9%.

Кроме того, по словам Сурина, сотрудникам предприятия предоставляется социальный пакет, различающийся для разных категорий работников.

Путин также обратил внимание на большое количество молодых сотрудников на предприятии.