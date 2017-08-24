Площадь пляжей на курортах Кубани могут увеличить на 400 тыс кв метров

КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Переуплотнение пляжей на курортах Краснодарского края в пик сезона достигает 4-5 раз, в связи с этим в регионе решается вопрос увеличения пляжных территорий, рассказал в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

По данным ведомства, летом текущего года на территории Кубани работают почти 470 пляжей, переуплотнение этих территорий в разгар сезона достигает 4-5 раз.

"Для комплексного решения вопроса увеличения пляжной территории на морском побережье края планируем расширить и благоустроить береговую линию с помощью инвесторов и бюджетов разного уровня", — отметил руководитель ведомства.

Он добавил, что министерство курортов Кубани ведет работу по включению еще 32 пляжей общей протяженностью более 24 км в разрабатываемую новую Федеральную программу по развитию внутреннего и въездного туризма. Реализация программы начинается с 2019 года.

"По завершению строительства, площадь пляжной территории Краснодарского края будет увеличена почти на 400 тысяч квадратных метров. Это позволит дополнительно и единовременно принять свыше 138 тысяч туристов", — пояснил Константиниди.

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