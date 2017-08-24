Глава Хабаровского края поручил проверить спортклубы после убийства Драчева

ХАБАРОВСК, 24 авг — РИА Новости. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт после убийства в драке в Хабаровске пауэрлифтера Андрея Драчева поручил министерству физической культуры и спорта региона провести дополнительный учет всех спортивных клубов, где обучают контактным единоборствам, сообщается на сайте краевого правительства.

По данным следствия, ранним утром 20 августа на улице в Хабаровске пауэрлифтера забил до смерти занимающийся боевыми видами спорта Анар Аллахверанов, который затем скрылся и сейчас объявлен в розыск. СК РФ заподозрил в халатности приезжавших на вызов сотрудников Росгвардии, которые не остановили драку.

"Губернатор поручил минспорту края провести дополнительный учет всех спортивных клубов, где обучают контактным единоборствам. Профильным структурам правительства края дано поручение принять исчерпывающие меры по наведению порядка в местах массового отдыха людей. При этом особое внимание следует обратить на организацию взаимодействия органов правопорядка с негосударственными службами безопасности, частными охранными организациями в ночных клубах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шпорт взял ход расследования под личный контроль.

"Это жестокое преступление произошло в самом центре города. Все мы потрясены случившимся, ведь там находились люди, которые по роду профессии должны были вмешаться. Но они не сделали ничего, чтобы предотвратить трагедию. Виновник произошедшего сейчас пытается избежать ответственности, пустился в бега. Но справедливое наказание обязательно последует. Правоохранительные органы делают все возможное, чтобы задержать злоумышленника. Ход расследования я взял под личный контроль" — приводятся на сайте слова губернатора.

Андрей Драчев был известным российским пауэрлифтером, мастером спорта международного класса. В 2010 году стал серебряным призером чемпионата Европы, в 2011 году на чемпионате мира по этому виду спорта завоевал серебряную медаль в категории до 120 килограмм. Затем перешел в бодибилдинг. В апреле этого года в Приморском крае занял первое место в категории "экстремальный бодибилдинг".