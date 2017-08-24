В России хотят ввести штраф за вождение автомобиля, не прошедшего техосмотр

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России могут ввести штраф за управление автомобилем, который не прошел техосмотр, и за "несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности", следует из законопроекта, размещенного на интернет-портале нормативных правовых актов.

Штраф составит 800 рублей.

Полномочиями по привлечению к административной ответственности за данное правонарушение предполагается наделить МВД России.

Сейчас подобный штраф грозит лишь водителям легкового такси, автобусов, грузовых авто, которые перевозят людей и в которых более восьми сидящих мест, а также автотранспорта, перевозящего опасные грузы.