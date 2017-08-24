Большинство россиян считают несправедливой плату за роуминг, показал опрос

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Почти 80% россиян считают несправедливой высокую плату за внутрироссийский роуминг в сотовых сетях, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
28.3%Да, непонятным образом исчезали деньги со счета
42.8%Мне самовольно подключали дополнительные услуги
5.5%Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом
12.0%Без предупреждения меняли условия тарифов
11.4%Нет, никаких проблем не возникало
"Изменилась роль и телефонных средств связи: мобильная связь перешла из разряда объектов роскоши в число предметов первой необходимости. Соответственно и вопросы, связанные с обеспечением сотовой связью широких слоев населения, стали относиться к разряду стратегически важных социальных тем. Этим во многом обусловлено внимание госорганов к вопросам роуминга сотовой связи", — прокомментировал данные исследования руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.
Как показал опрос, 54% опрошенных россиян за последние несколько лет путешествовали по России. Звонили в домашний регион во время поездок 92% респондентов, из них 25% совершали более 20 звонков за поездку.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17-19 августа 2017 года среди 1800 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.