Большинство россиян считают несправедливой плату за роуминг, показал опрос

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Почти 80% россиян считают несправедливой высокую плату за внутрироссийский роуминг в сотовых сетях, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Вы сталкивались с недобросовестным поведением сотовых операторов? Да, непонятным образом исчезали деньги со счета

Мне самовольно подключали дополнительные услуги

Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

Без предупреждения меняли условия тарифов

Нет, никаких проблем не возникало Результаты 28.3% Да, непонятным образом исчезали деньги со счета

42.8% Мне самовольно подключали дополнительные услуги

5.5% Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

12.0% Без предупреждения меняли условия тарифов

11.4% Нет, никаких проблем не возникало Все опросы Голосовать

Плату за роуминг несправедливой назвали 79% россиян, обратного мнения придерживаются — 16% опрошенных.

"Изменилась роль и телефонных средств связи: мобильная связь перешла из разряда объектов роскоши в число предметов первой необходимости. Соответственно и вопросы, связанные с обеспечением сотовой связью широких слоев населения, стали относиться к разряду стратегически важных социальных тем. Этим во многом обусловлено внимание госорганов к вопросам роуминга сотовой связи", — прокомментировал данные исследования руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Согласно данным опроса, на сегодняшний день обладателями личного мобильного телефона являются 97% россиян. Пятнадцать лет назад эта цифра составляла лишь у 5%. Отмечается, что 48% из них звонят в другие регионы страны не реже, чем раз в месяц.

Как показал опрос, 54% опрошенных россиян за последние несколько лет путешествовали по России. Звонили в домашний регион во время поездок 92% респондентов, из них 25% совершали более 20 звонков за поездку.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17-19 августа 2017 года среди 1800 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.