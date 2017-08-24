КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Вызвавшая общественный резонанс история тувинской четырехлетней девочки, прошедшей зимой восемь километров по тайге за помощью для бабушки, с точки зрения уклада жизни коренных тувинцев совершенно естественна; как дикость эту историю начали воспринимать из-за тотальной урбанизации и из-за того, что федеральное законодательство порой не учитывает специфику регионов, считает глава республики Шолбан Кара-оол.
По версии следствия, женщина оставила ребенка у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте Салдам-Белдир Тере-Хольского района Тувы. Восьмого февраля бабушке стало плохо, ребенок пошел за помощью до ближайшего населенного пункта, преодолев восемь километров по тайге. Девочку осмотрели медики, которые отметили общее переохлаждение организма. В настоящее время уголовное преследование в отношении матери прекращено. Власти республики готовы помочь женщине с работой и предоставить семье квартиру в райцентре.
"Если говорить об уголовном преследовании, то, на первый взгляд, маму Сагланы действительно можно было во всем обвинить и наказать. Но уверен: если бы Элянору все же судили, то присяжные признали бы ее невиновной — ни в оставлении дочки в опасности, ни в плохом материнстве. Если вдуматься, как может быть плохой мать, у которой дочка умеет перебороть страх, сознает ответственность за близких людей, знает, как выжить в тайге, где нет элементарных для XXI века вещей вроде мобильной связи, электричества, дорог и так далее?", — сказал Кара-оол РИА Новости.
По его мнению, ребенок должен сам познавать реалии жизни и учиться справляться с трудностями, поскольку "другого способа узнать жизнь и найти себя в ней нет". Долг родителя и взрослых – быть рядом в такие моменты, насколько это возможно, подчеркнул он.
Он отметил, что в Туве ребенка воспитывают именно так, чтобы с раннего детства он был как можно самостоятельнее, помогал старшим. Это правило кочевой жизни, из которой выросла культура тувинского народа. Здесь девочка к 6-7 годам должна уметь многое из того, что положено женщине: убираться, разжигать очаг, готовить еду, шить, нянчить младших и другое. Мальчишкам уже в 9-10 лет положено крепко сидеть в седле, управляться с конем, пасти скот, выполнять многие виды мужской работы на стоянке.
"Но стоит наложить на эти обычаи современные законы – и сразу возникает острая коллизия. Причем мы настолько свыклись уже с правилами, которые нам навязала урбанизация, что воспринимаем такие традиции как дикость. В этом смысле мне в равной степени было неприятно и непонятно видеть в интернете отзывы об истории Сагланы. Кто-то умилялся ее отвагой, кто-то винил во всем взрослых. А истина, как всегда, где-то рядом", — сказал Кара-оол.