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Общество

Глава Тувы назвал историю девочки, которая шла ночью по тайге, нормальной

09:2324.08.2017
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© РИА Новости / Юрий СомовТува. Архивное фотоТува. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов

КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Вызвавшая общественный резонанс история тувинской четырехлетней девочки, прошедшей зимой восемь километров по тайге за помощью для бабушки, с точки зрения уклада жизни коренных тувинцев совершенно естественна; как дикость эту историю начали воспринимать из-за тотальной урбанизации и из-за того, что федеральное законодательство порой не учитывает специфику регионов, считает глава республики Шолбан Кара-оол.

Республика Тыва. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Тыве помогут семье девочки, которая шла по тайге зимой за помощью
Ранее сообщалось, что следователи в Туве завели уголовное дело в отношении местной жительницы, после того как ее четырехлетняя дочь восемь километров шла по тайге за помощью для больной бабушки. Дело находилось на контроле руководства следственного управления.

По версии следствия, женщина оставила ребенка у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте Салдам-Белдир Тере-Хольского района Тувы. Восьмого февраля бабушке стало плохо, ребенок пошел за помощью до ближайшего населенного пункта, преодолев восемь километров по тайге. Девочку осмотрели медики, которые отметили общее переохлаждение организма. В настоящее время уголовное преследование в отношении матери прекращено. Власти республики готовы помочь женщине с работой и предоставить семье квартиру в райцентре.

"Если говорить об уголовном преследовании, то, на первый взгляд, маму Сагланы действительно можно было во всем обвинить и наказать. Но уверен: если бы Элянору все же судили, то присяжные признали бы ее невиновной — ни в оставлении дочки в опасности, ни в плохом материнстве. Если вдуматься, как может быть плохой мать, у которой дочка умеет перебороть страх, сознает ответственность за близких людей, знает, как выжить в тайге, где нет элементарных для XXI века вещей вроде мобильной связи, электричества, дорог и так далее?", — сказал Кара-оол РИА Новости.

По его мнению, ребенок должен сам познавать реалии жизни и учиться справляться с трудностями, поскольку "другого способа узнать жизнь и найти себя в ней нет". Долг родителя и взрослых – быть рядом в такие моменты, насколько это возможно, подчеркнул он.

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"И еще один урок — на мой взгляд, для всей страны. Он в том, что федеральное законодательство в некоторых случаях совершенно не учитывает специфику регионов. С точки зрения обычаев и исторически сложившегося уклада жизни коренных тувинцев история той же Сагланы абсолютно естественна. Неслучайно многие в Туве были крайне удивлены, что кто-то увидел нарушение закона в том, что девочка одна прошла несколько километров по тайге", — считает глава республики.

Он отметил, что в Туве ребенка воспитывают именно так, чтобы с раннего детства он был как можно самостоятельнее, помогал старшим. Это правило кочевой жизни, из которой выросла культура тувинского народа. Здесь девочка к 6-7 годам должна уметь многое из того, что положено женщине: убираться, разжигать очаг, готовить еду, шить, нянчить младших и другое. Мальчишкам уже в 9-10 лет положено крепко сидеть в седле, управляться с конем, пасти скот, выполнять многие виды мужской работы на стоянке.

Саглана Салчак
© Фото : Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
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По его словам, многие жители, особенно на селе, из чабанских семей, до сих пор придерживаются этих обычаев в повседневной жизни. Ничего сверхъестественного нет, поскольку уклад жизни у животноводов сохранился – как и тысячи лет назад, араты кочуют круглый год вместе со скотом. И в этих условиях с малых лет нужно быть взрослым, уметь заботиться и о себе, и о близких.

"Но стоит наложить на эти обычаи современные законы – и сразу возникает острая коллизия. Причем мы настолько свыклись уже с правилами, которые нам навязала урбанизация, что воспринимаем такие традиции как дикость. В этом смысле мне в равной степени было неприятно и непонятно видеть в интернете отзывы об истории Сагланы. Кто-то умилялся ее отвагой, кто-то винил во всем взрослых. А истина, как всегда, где-то рядом", — сказал Кара-оол.

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