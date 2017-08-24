Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выпало около трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости в четверг специалист центра погоды "Фобос".

По его словам, норма осадков в столичном регионе в августе составляет 77 миллиметров.

"В Москве на ВДНХ выпало 22 миллиметра", — сказал собеседник агентства, отметив, что это составляет 29% от нормы.

При этом на западе столицы в районе Тушино выпала половина нормы — 38 миллиметров. В подмосковной Кашире выпал 31 миллиметр осадков, столько же досталось Красногорску, отметил синоптик.