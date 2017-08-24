В Тыве помогут семье девочки, которая шла по тайге зимой за помощью

КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Мама тувинской девочки, прошедшей зимой восемь километров по тайге за помощью, сможет обучиться на повара, а семье будет предоставлена квартира, сообщил РИА Новости глава республики Шолбан Кара-оол.

В среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе рабочего визита в Липецкую область сообщила об успешном разрешении ситуации с девочкой из Тывы. Кузнецова рассказала, что она направила главе республике обращение с просьбой помочь улучшить жилищные условия матери ребенка трудоустроить ее.

Ранее сообщалось, что вопрос о возвращении в родную семью четырехлетней девочки из Тывы, которая зимой прошла восемь километров по тайге за помощью больной бабушке, решен, органы опеки и попечительства не видят причин для изъятия ребенка.

"Очень рад, что благополучно завершилась история четырехлетней Сагланы и ее мамы Эляноры из Кунгуртуга. Генпрокуратура потребовала прекратить уголовное преследование в отношении матери. Это то, чего мы добивались с нашим омбудсменом и, безусловно, благодарим за поддержку… Анну Кузнецову. Соцпомощь семье оказывалась с самого начала, мы предлагали Эляноре пройти курсы повара-кондитера для дальнейшего трудоустройства в столовую, было решено приобрести для семьи квартиру в райцентре, чтобы ребёнок нормально ходил в школу. Наша задача это проследить", — сказал руководитель региона.

Ранее СК РФ сообщил о том, что следователи в Тыве завели уголовное дело в отношении местной жительницы после того, как ее четырехлетняя дочь восемь километров шла по тайге за помощью больной бабушке. Дело находилось на контроле руководства следственного управления.

По версии следствия, женщина оставила дочь у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте Салдам-Белдир Тере-Хольского района Тывы. Восьмого февраля бабушке стало плохо, ребенок пошел за помощью до ближайшего населенного пункт. Девочка была осмотрена медиками, которые отметили общее переохлаждение организма.