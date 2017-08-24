На Камчатке рассказали об ущербе от деятельности браконьеров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. С начала года действиями браконьеров на Камчатке государству нанесён ущерб в размере 22 миллионов рублей, сообщили в краевой прокуратуре.
"В 2017 году на Камчатке установленный ущерб от незаконной добычи водных биоресурсов составил почти 22 млн рублей. В результате совместных действий Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры и правоохранительных органов края возмещено государству 18,5 миллиона рублей (84 %)", — говорится в сообщении.
"Весь причиненный ущерб возмещен судовладельцем – ООО "Паларис" — в ходе предварительного расследования", — отметил представитель прокуратуры.
Он добавил, что в настоящее время на контроле природоохранной прокуратуры находятся уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов, возбужденные в ходе лососёвой путины — 2017. Проводится работа по взысканию причинённого ущерба.