На Камчатке рассказали об ущербе от деятельности браконьеров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. С начала года действиями браконьеров на Камчатке государству нанесён ущерб в размере 22 миллионов рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

"В 2017 году на Камчатке установленный ущерб от незаконной добычи водных биоресурсов составил почти 22 млн рублей. В результате совместных действий Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры и правоохранительных органов края возмещено государству 18,5 миллиона рублей (84 %)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее крупный ущерб был причинён действиями капитана судна "Мыс Чупрова". В начале этого года экипаж траулера незаконно добыл в запретной зоне почти 151,5 тысячи тонн сельди. Причинённый ущерб составил почти 16 миллионов рублей.

"Весь причиненный ущерб возмещен судовладельцем – ООО "Паларис" — в ходе предварительного расследования", — отметил представитель прокуратуры.

Он добавил, что в настоящее время на контроле природоохранной прокуратуры находятся уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов, возбужденные в ходе лососёвой путины — 2017. Проводится работа по взысканию причинённого ущерба.