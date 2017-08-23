Глава ЦИК с юмором отнеслась к идее портала знакомств по выборам

АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Ульяновская область), 23 авг — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова с юмором отнеслась к идее интернет-портала знакомств о поиске своей половинки и совместном походе на выборы, и отметила, что Центризбирком к этому не имеет отношения, но креатив приветствует.

В среду Памфилова приняла участие в работе международного молодежного юридического форума "ЮрВолга".

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что интернет-портал знакомств "Мамба" создал мобильное приложение "Вместе на выборы", с помощью которого пользователи смогут знакомиться и вместе идти на губернаторские выборы.

"Я к этому отношусь с юмором: кто во что горазд. ЦИК к этому не имеет никакого отношения", — сказала Памфилова журналистам в рамках форума, отвечая на вопрос о своем отношении к этой идее.

"Знаете, что мне нравится? Если возникает креатив, он должен быть, пусть соревнуются. Главное, чтобы возник интерес к выборам. Мы должны сделать все, чтобы выборы не были профанацией, иллюзией какой-то, они должны быть реальными", — подчеркнула она.

Очень важно сформировать интерес молодежи к выборам, отметила глава ЦИК. "Должно родиться понимание, что выборы — модно, выборы — престижно, выборы — важно: если не я, то за меня, если я не решаю, то решают за меня. Если выборы настоящие, реальные, тогда мотивировать людей на основе живых, естественных потребностей, эта мотивация — бездонное поле и тут безграничные возможности для творчества, для креатива, пусть в этом все поучаствуют", — добавила Памфилова.