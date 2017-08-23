Басрыкин поручил выяснить, почему участились сообщения о врачебных ошибках

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проанализировать ситуацию с участившимися сообщениями о врачебных ошибках, а также проверить полноту и законность проверок и процессуальных решений, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в среду на одном из федеральных каналов вышел сюжет о случаях врачебных ошибок в нескольких регионах, где пострадали девушка и дети. В частности, в сюжете упоминались случаи, произошедшие в Бурятии, Приморском и Хабаровском краях.

"Сообщалось, ребенок из Республики Бурятия получил инвалидность в результате неправильно поставленного диагноза и перенесенной операции, которая, по мнению родственников, была ему противопоказана. Девушка из Хабаровского края в результате неправильного лечения получила тяжкий вред здоровью — у нее отказали ноги. По мнению женщины, медицинские работники оказали ей помощь ненадлежащего качества, так как изначально поставили неправильный диагноз", — пояснила Петренко.

Кроме того, в сюжете утверждалось, что девочке из Приморского края в результате неправильно поставленного диагноза провели лечение, которое только повредило ее здоровью. По данным Петренко, региональные следственные органы начали доследственные проверки. Следователи в Бурятии по результатам проверки направили материалы в органы внутренних дел.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителям указанных следственных управлений незамедлительно подготовить доклад о данных происшествиях. Соответствующим подразделениям центрального аппарата СК России поручено проверить полноту и правильность проведенных территориальными следственными органами проверочных мероприятий, а также законность принятых по материалам решений", — сказала Петренко.

Кроме того, Бастрыкин поручил организовать в центральном аппарате еще одно совещание по теме расследования врачебных ошибок, чтобы проанализировать полноту работы региональных подразделений, а также внести предложения о наказании сотрудников и их руководителей, если будут выявлены нарушения в их работе.