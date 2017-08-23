Тепловые сети Ростова-на-Дону в зоне пожара не пострадали

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Тепловые сети, находящиеся в зоне крупного пожара в Ростове-на-Дону, не пострадали, сообщает региональный департамент ЖКХ и энергетики.

"При проведении обследования тепловых сетей, находящихся на балансе ООО "Ростовские тепловые сети" и АО "Теплокоммунэнерго" в зоне пожара, дефектов не обнаружено", — говорится в сообщении.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован, ведутся аварийно-восстановительные работы. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы.

Следственные органы после пожара возбудили дело о халатности чиновников и коммунальщиков, сообщили РИА Новости ранее в среду в пресс-службе Следственного комитета России.