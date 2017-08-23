Проживающий в Лондоне россиянин получал штрафы за нарушения ПДД в Кемерово

КЕМЕРОВО, 23 авг — РИА Новости. Полицейские задержали жителя города Кемерово с поддельным водительским удостоверением, из-за которого проживающий за границей россиянин получал штрафы за нарушения ПДД, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

В кузбасскую ГИБДД поступила жалоба от 26-летнего гражданина России, который уже длительное время проживает в Лондоне. Мужчина сообщил, что, находясь за границей, стал получать штрафы за нарушения ПДД, якобы совершенные им в Кемеровской области. Об имеющихся взысканиях он узнал на портале госуслуг.

"Сотрудники полиции установили злоумышленника, по вине которого произошел инцидент. На проспекте Шахтеров в Кемерове экипаж ГИБДД остановил автомобиль Nissan Liberty, водитель которого предъявил автоинспекторам удостоверение с признаками подделки: цвет бумаги, шрифт букв и печать отличались от оригинальных. Кроме этого, фото оказалось вклеено под чужими данными на документе", — рассказали в ведомстве.

Автоинспекторы задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанным оказался безработный 33-летний кемеровчанин, лишенный права управления транспортными средствами за поездку в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что приобрел фальшивый документ в интернете.

В отношении задержанного составили административный протокол за управление машиной без прав. Суд арестовал его на одни сутки. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по статье "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов", санкции которой предусматривают до 6 месяцев заключения под стражу.

В ГУМВД также отметили, что проживающий в Англии мужчина может в установленном законом порядке обжаловать штрафы, которые были выписаны на его имя.