МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Росавиация опровергла информацию о планируемом аннулировании пяти тысяч пилотских свидетельств, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее в среду газета " Коммерсант " написала, что Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие в 2006-2016 годы. Новая инициатива, полагают источники газеты, может лишить свидетельств около 5 тысяч действующих пилотов — выпускников частных и государственных училищ, среди которых Красный Кут, Бугуруслан и Сасово.

"Появившаяся в СМИ информация о планируемом аннулировании пилотских свидетельств у летчиков, которые ранее прошли обучение на пилотов по утратившей силу программе подготовки, не соответствует действительности. Подготовка пилотов, осуществлявшаяся на период действий "старых" программ, до августа 2017 года, является легитимной, никаких оснований для аннулирования пилотских свидетельств нет", — заявил представитель Росавиации.

В мае ведомство сообщало, что в РФ отозвано более 400 летных свидетельств. Лицензии, отмечала Росавиация, отзываются у тех пилотов, которые предоставляли фальшивые документы, например, медсправки, а также завышали время налета, фактически отлетав меньше, чем указано в документах.

Также СМИ писали, что одной из проблем отрасли является массовая утечка российских пилотов в Азию: за последние 2,5 года туда, якобы, уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще несколько сотен пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний.