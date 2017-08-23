МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Росавиация опровергла информацию о планируемом аннулировании пяти тысяч пилотских свидетельств, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Появившаяся в СМИ информация о планируемом аннулировании пилотских свидетельств у летчиков, которые ранее прошли обучение на пилотов по утратившей силу программе подготовки, не соответствует действительности. Подготовка пилотов, осуществлявшаяся на период действий "старых" программ, до августа 2017 года, является легитимной, никаких оснований для аннулирования пилотских свидетельств нет", — заявил представитель Росавиации.
Также СМИ писали, что одной из проблем отрасли является массовая утечка российских пилотов в Азию: за последние 2,5 года туда, якобы, уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще несколько сотен пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний.