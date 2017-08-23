МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Доля работников, получающих зарплату "в конвертах", выросла в России за последний год до 44,8% с 40,3% в 2016 году, это составляет примерно 33 миллиона человек, говорится в исследовании Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

"По данным исследования 2017 года, доля граждан, вовлеченных с различной интенсивностью в некриминальный "теневой" рынок труда в течение последнего года составляет 44,8% от общего количества занятого населения. Это примерно 33 миллиона работников, которые в течение одного года имели неоформленную работу или получали зарплату "в конверте", — отмечается в материалах исследования.

При этом аналогичный показатель в 2016 году составлял 40,3%, в 2013 году — 44,5%, в 2006 году — 45,1%. Отмечается, что чаще всего самозанятые не стремятся к оформлению своих трудовых отношений: 62,2% из них за последний год имели постоянную, временную или разовую работу несколько раз в год и не были оформлены официально.

"Что касается постоянного включения в "теневой" рынок труда, то ежемесячно имели неоформленную работу или получали зарплату "в конверте" 31,4% — это примерно 23 миллиона (в 2016 году- 28,8%) работников", — уточняют авторы исследования.

В РАНХиГС рост "теневой" занятости по большей части объясняют расширением неоформленной вторичной занятости граждан. За последний год число работников, имеющих неофициальную дополнительную работу, возросло с 30,4% до 35,5%, а государству не удалось простимулировать работающих граждан выйти "из тени". "Рост доли работников, для которых статус занятости не имеет значения, вырос с 26,7% в 2016 году до 36,8% в 2017 году. Главное для таких работников – "чтобы платили деньги", — отмечают авторы.

"Таким образом, результаты мониторинга констатируют, что в современной нестабильной экономической ситуации наблюдается тренд на расширение вовлеченности граждан в "теневую" занятость. Наиболее заметно этот процесс происходит за счет работников, занятых дополнительной, временной работой", — делается вывод в исследовании.