МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Доля работников, получающих зарплату "в конвертах", выросла в России за последний год до 44,8% с 40,3% в 2016 году, это составляет примерно 33 миллиона человек, говорится в исследовании Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.
При этом аналогичный показатель в 2016 году составлял 40,3%, в 2013 году — 44,5%, в 2006 году — 45,1%. Отмечается, что чаще всего самозанятые не стремятся к оформлению своих трудовых отношений: 62,2% из них за последний год имели постоянную, временную или разовую работу несколько раз в год и не были оформлены официально.
"Что касается постоянного включения в "теневой" рынок труда, то ежемесячно имели неоформленную работу или получали зарплату "в конверте" 31,4% — это примерно 23 миллиона (в 2016 году- 28,8%) работников", — уточняют авторы исследования.
"Таким образом, результаты мониторинга констатируют, что в современной нестабильной экономической ситуации наблюдается тренд на расширение вовлеченности граждан в "теневую" занятость. Наиболее заметно этот процесс происходит за счет работников, занятых дополнительной, временной работой", — делается вывод в исследовании.