На 20 кладбищах Москвы обновят асфальтные дорожки

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На 20 кладбищах Москвы отремонтируют и обновят пешеходные дорожки до середины октября, сообщает в среду портал мэра и правительства Москвы.

"Новый асфальт на дорожках и тропинках крупнейших городских кладбищ появится к середине октября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные работы проведут на Николо-Архангельском, Котляковском, Покровском, Кузьминском, Люблинском, Алабушевском, Химкинском, Головинском, Бабушкинском, Хованском и других кладбищах. Планируется заасфальтировать 213 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек. Из них 18 тысяч квадратных метров — новые.

"Мы отремонтируем часть дорожных сетей, предназначенных для передвижения посетителей, как между участками для захоронений, так и на территории того или иного кладбища. В местах, где грунтовые дорожки достаточно широки для проезда техники, уложим новый асфальт", — рассказали порталу в пресс-службе ГБУ "Ритуал".