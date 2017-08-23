Группа "Скрэтч" была готова к ажиотажу после участия в клипе Поклонской

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Группа "Скрэтч", выпустившая клип на песню "Корабли", в котором снялась Наталья Поклонская, осознавали, что участие депутата Госдумы вызовет интерес общественности, и были к этому готовы, рассказал РИА Новости солист коллектива Олег Мисяченко.

Музыкальное видео "Корабли" было выложено на канале исполнителя Олега Скрэтча в Youtube . В клипе демонстрируются различные панорамные виды полуострова: Черное море, гора Ай-Петри, Воронцовский дворец, памятник затопленным кораблям в Севастополе, замок "Ласточкино гнездо".

"Мы, разумеется, понимали, что участие в клипе Натальи Владимировны вызовет дополнительный интерес к видео. Честно говоря, о топе в новостных лентах не думали, но ко всему тому, что сейчас происходит вокруг клипа, были готовы", — сказал Мисяченко.

Поклонская появляется на четвертой минуте клипа. Депутат помогает мальчику достать из речушки пущенный им по воде деревянный кораблик, улыбаясь, она протягивает ребенку игрушку. По словам Поклонской, она приняла участие в съемках с большой радостью, поскольку считает, что такое творчество приносит пользу, учит любить и ценить родину.

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