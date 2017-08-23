Посольство США: россияне могут получить американскую визу в других странах

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве, рассказали РИА Новости в посольстве США.

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"Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", — пояснили в дипмиссии.

Согласно обновленным в понедельник данным, подающим в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) предстоит ожидание длиной в 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 дней. Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 дня.

Период ожидания собеседования на Visitor Visa в посольстве США в Киеве составляет четыре дня, в Тбилиси — восемь, Пекине — четыре, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23.

США со среды приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.