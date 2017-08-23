МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве, рассказали РИА Новости в посольстве США.
1.7%Да, у меня уже поданы документы, не знаю, что будет дальше
2.8%Хотел(а) поехать туда, но теперь откажусь от планов – быстро оформить визу не получится
95.5%Нет, я и не собирался(лась) в США
Согласно обновленным в понедельник данным, подающим в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) предстоит ожидание длиной в 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 дней. Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 дня.
США со среды приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.