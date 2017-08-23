Около пяти тысяч российских пилотов могут лишить лицензии, узнали СМИ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие в 2006-2016 годы, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму ведомства в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА).

Новая инициатива Росавиации, полагают источники газеты, может лишить свидетельств около пяти тысяч действующих пилотов — выпускников частных и государственных училищ, среди которых Красный Кут, Бугуруслан и Сасово.

Сейчас в России работают две схемы подготовки пилотов: начальная в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием. Начальную подготовку в основном ведут шесть государственных заведений. По окончании выдается свидетельство коммерческого пилота. Частные училища по большей части занимаются профессиональной переподготовкой, но могут и учить пилотов с нуля, отмечает издание.

В 2016 году в летные образовательные заведения Росавиации поступили 805 человек, из них 325 — в вузы, 480 — в училища, а выпуск составил 735 человек, из которых 314 окончили вузы, а 421 — училища, приводит данные газета.

Отмечается, что за несколько лет было аннулировано около 400 лицензий пилотов. Однако с лета 2016 года порядок отзыва вызывает вопросы у участников рынка, и наиболее ярким примером стало развитие ситуации вокруг ЧЛУГА, пишет издание. До августа 2016 года Росавиация не находила нарушений в работе учебного центра в Челябинске, выдавая его выпускникам пилотские свидетельства. Но после того как в августе истек срок действия сертификата ЧЛУГА на переподготовку, Росавиация отказалась его продлевать.

В училище газете рассказали, что ведомство пыталось полностью остановить его программы, в том числе путем обращений в Уральскую транспортную прокуратуру, Ространснадзор, Рособрнадзор, к ректору ЮУрГУ. В рамках среднего профессионального и дополнительного образования людей, не имеющих летной подготовки, можно обучать на основании лицензии министерства образования Челябинской области. При этом по окончании обучения выдается диплом и присваивается квалификация, но свидетельство авиационного специалиста выдает Росавиация, и многие выпускники получить его не могут, пишет газета.