Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор порекомендовал родителям при выборе школьной формы для ребенка обращать внимание на ее состав и размер, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

"При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда, в которой ребёнок находится в образовательном учреждении длительное время, должна быть сшита из натуральных материалов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость. Неправильно подобранный костюм может спровоцировать заболевания кожи — контактный и атопический дерматиты.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют изучать ярлычок производителя. Ткань должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Подчеркивается, что максимально допустимое содержание синтетических волокон в школьной форме — не более 55%.

Роспотребнадзор подчеркивает, что цветовая гамма формы должна соответствовать правилам школы, также родителям не стоит забывать о предпочтениях самого ребенка. От изделия не должен исходить резкий запах, а продавец обязан предъявлять декларацию или сертификат о соответствии на каждое изделие.