Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор порекомендовал родителям при выборе школьной формы для ребенка обращать внимание на ее состав и размер, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость. Неправильно подобранный костюм может спровоцировать заболевания кожи — контактный и атопический дерматиты.
Роспотребнадзор подчеркивает, что цветовая гамма формы должна соответствовать правилам школы, также родителям не стоит забывать о предпочтениях самого ребенка. От изделия не должен исходить резкий запах, а продавец обязан предъявлять декларацию или сертификат о соответствии на каждое изделие.