МЧС подготовило проект о выделении помощи пострадавшим при пожаре в Ростове

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. МЧС России подготовило проект распоряжения правительства об оказании финансовой помощи на пострадавшим от крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе министерства.
Пострадавшим от пожара будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей. Всего в результате пожара пострадали более 600 жителей, чье жилье сгорело в огне.
"Проектом распоряжения правительства предусмотрено выделение более 524 миллионов рублей на предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации", — уточнили в МЧС.