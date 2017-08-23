МЧС подготовило проект о выделении помощи пострадавшим при пожаре в Ростове

Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. МЧС России подготовило проект распоряжения правительства об оказании финансовой помощи на пострадавшим от крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе министерства.

"Подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении правительству Ростовской области бюджетных ассигнований в размере почти 600 миллионов рублей для выплат пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество", — сказал собеседник агентства.

Пострадавшим от пожара будет выплачена единовременная материальная помощь 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей. Всего в результате пожара пострадали более 600 жителей, чье жилье сгорело в огне.

"Проектом распоряжения правительства предусмотрено выделение более 524 миллионов рублей на предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации", — уточнили в МЧС.