"Яндекс" запустил новую версию поисковика

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Интернет-компания "Яндекс" запустила новую версию поисковой системы. Она основана на алгоритме "Королев", который сопоставляет смысл запроса и содержание веб-страницы с помощью нейронной сети.

Новый алгоритм учится "понимать", что человек имеет в виду, когда вбивает запрос в поисковую строку. Для этого он сопоставляет запрос и веб-страницу не по словам, а по смыслу.

Предыдущий алгоритм – "Палех" — сопоставлял смысл запроса лишь с заголовком веб-страницы. "Королев" же использует нейросеть, которая анализирует всю страницу.

Кроме того, теперь учитывается и смысл других запросов, по которым люди переходят на страницу. Используя поисковую статистику, алгоритм учится понимать смысловые связи. Так, поисковик сможет понять, что в запросе "картина, где небо закручивается", речь идет о картине Ван Гога, а "ленивая кошка из Монголии" — это манул.

"Яндекс" является крупнейшим в поисковиком. В июле рекламный слоган интернет-компании — "Поиск №1 в России" – привлек внимание Федеральной антимонопольной службы. Впрочем, в ФАС отказались от претензий после того, как компания добавила к нему звездочку-ссылку с указанием источника этих данных: в июне, по данным Liveinternet, поисковая доля "Яндекса" составила 51,3%.