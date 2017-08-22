"Яндекс" обновил поисковик

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Крупнейшая в РФ интернет-компания "Яндекс" запустила новую версию поисковика, основанную на поисковом алгоритме "Королев", который с помощью нейронной сети сопоставляет смысл запроса и полное содержание веб-страницы, говорится в сообщении компании.

Новый алгоритм сопоставляет запрос и веб-страницу не по словам, а по смыслу — таким образом, поиск учится "понимать", что человек имеет в виду, когда вбивает запрос. Предыдущий поисковый алгоритм – "Палех" — сопоставлял смысл запроса и заголовка веб-страницы. "Королев" использует нейронную сеть, которая анализирует не только заголовок, а всю страницу целиком. Поисковик определяет суть страницы заранее, на этапе индексирования. Благодаря этому количество страниц, которые поиск сравнивает по смыслу с запросом, выросло со 150 документов до 200 тысяч, отмечает компания.

Помимо сопоставления смысла запроса и страницы, новый поисковый алгоритм учитывает еще и смысл других запросов, по которым люди на нее переходят. "Чтобы нейронная сеть могла оценить смысловую близость запроса и документа, ей нужно огромное количество примеров. Такие примеры дает обезличенная поисковая статистика: на какие сайты люди переходят по запросам и сколько времени там проводят", — поясняет "Яндекс".

"Так, если человек перешел на страницу и просматривал ее какое-то время, скорее всего, она близка по смыслу запросу. Используя поисковую статистику миллионов людей, "Яндекс" учится понимать смысловые связи. Например, он поймет, что в запросе "картина, где небо закручивается", речь идет о картине Ван Гога, а в запросе "ленивая кошка из Монголии" — о мануле", — уточняется в сообщении.

Кроме того, в обновленной версии поисковика по-новому учитываются оценки пользователей о качестве ответов, которые необходимы для обучения поисковой системы. Раньше "Яндекс" оценивал качество поиска с помощью своих специалистов — асессоров. Теперь учитываются также оценки, которые выставляют пользователи сервиса "Яндекс.Толоки" — распределенной сети ассессоров, в которой зарегистрировано более миллиона человек.

"Яндекс" – крупнейший в РФ поисковик. По итогам второго квартала доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила в среднем 54,3% (по данным аналитического сервиса "Яндекс.Радар"). В июне, по данным Liveinternet, поисковая доля "Яндекса" составила 51,3%.