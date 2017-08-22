Рассерженный кировчанин заплатил долг в 46 тысяч рублей копеечными монетами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Индивидуальный предприниматель в Кирове принес в районное отделение судебных приставов в счет уплаты долга по страховым взносам несколько мешков и коробку из-под "чупа-чупсов" с копеечными монетами, всего 46,7 тысячи рублей, сообщили во вторник в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Кировской области.

"Исполнительное производство в отношении должника, индивидуального предпринимателя, о взыскании страховых взносов в Пенсионный фонд в сумме 42 тысячи рублей находится на исполнении в отделе судебных приставов по Октябрьскому району г. Кирова… Должник был приглашен на прием для решения вопроса оплаты задолженности. Проходить через контрольно-пропускной пункт в здание службы ему пришлось не один раз — в уплату долга он принес несколько тяжелых банковских мешков и коробку из-под "чупа-чупсов" с монетами достоинством в 1 копейку", — говорится в сообщении.

Всего было шесть или семь мешков с монетами, а общая сумма долга с учетом исполнительского сбора составила 46,7 тысячи рублей.

"Оказалось, что "рассердившись на государство", он решил продемонстрировать свое негативное отношение в службе судебных приставов… В разговоре должник подтвердил, что умышленно разменял деньги мелкими монетами, чтобы насолить "государству" в лице судебных приставов, однако лишь сам остался со своими негативными эмоциями", — отмечается в релизе.

Ведомство отмечает, что "на судебного пристава-исполнителя, находящегося при исполнении должностных обязанностей, эмоции должника не произвели никакого впечатления". Деньги в уплату задолженности по исполнительному производству были приняты в установленном законом порядке, правда, разбирать их пришлось сразу нескольким специалистам по ведению депозитного счета, уточняет управление. Должнику же, добавляет УФССП, пришлось самому ждать в течение довольно длительного времени, пока деньги будут пересчитаны, а ему будет выдана квитанция установленного образца.

УФССП также напоминает, что задолженность по исполнительному производству судебный пристав-исполнитель примет денежными знаками любого достоинства, а проще всего ее оплатить на сайте ведомства.