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Общество

Петербургские депутаты по-разному восприняли решение по Марсову полю

18:4022.08.2017
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© Фото : Sergei RubliovМарсово поле в Санкт-Петербурге. Архивное фотоМарсово поле в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© Фото : Sergei Rubliov

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Петербургские депутаты по-разному восприняли решение исключить Марсово поле из списка гайд-парков в Санкт-Петербурге, одни сочли это правильным решением, другие подвергли критике.

Марсово поле в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Марсово поле в Петербурге исключили из списка гайд-парков

Правительство Санкт-Петербурга исключило Марсово поле, находящееся в центре города, из списка гайд-парков. Ранее общественный совет ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области после несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле предложил пересмотреть городской закон, определяющий это место как место для публичных мероприятий.

Глава фракции "Единой России" Александр Тетердинко поддержал решение властей. "Это абсолютно правильное решение. Во-первых, в правительство города обращалось большое количество общественных организаций, муниципальных образований города с просьбой убрать гайд-парк с Марсова поля, так как массовые мероприятия угрожают состоянию мемориала", — сказал депутат.

Он отметил, что "акции перерастали в многотысячные мероприятия", а когда их участники забирались на мемориал, это было "просто кощунственно".

"Во-вторых, Марсово поле может использоваться для мероприятий, где не более 200 человек, но не для многотысячных мероприятий. Если постоянно проводить такие мероприятия, это приведет Марсово поле в негодное состояние", — сказал парламентарий.

Кроме того, Тетердинко выступил против массовых акций в центре города в принципе, так как, по его мнению, большинству петербуржцев они мешают.

В свою очередь, депутат из фракции "Яблоко" Борис Вишневский назвал исключение Марсова поля из списка гайд-парков издевательством.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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"Это издевательство, напомню, что в соответствии с данными о правах человека, именно Марсово поле было востребовано в качестве площадки для протестных акций, остальные три не задействованы. Власти показали, что они боятся публичных акций, не хотят дать гражданам право собираться и протестовать против действий правительства города", — сказал парламентарий.

Вишневский сообщил, что обратится к губернатору и будет требовать отмены этого решения. "В противном случае будем добиваться предоставления иной площадки в центре города, например, Дворцовую площадь или у театра "Балтийский дом", — сказал он.

Депутат Максим Резник также не одобрил это решение. "Правительство решило пойти по такому пути: если за окном гроза, нужно завесить шторы. Это очередная стена между обществом и властью, которая на руку радикально настроенной части оппозиции", — полагает депутат.

С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов и протестных акций с предварительным информированием, но без согласования с властями города.

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