Поклонская рассказала, что с большой радостью снялась в клипе о Крыме

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что с большой радостью приняла участие в съемках клипа группы "Скрэтч" на песню "Корабли", в которой идет речь о Крыме.

Музыкальное видео было выложено на канале исполнителя Олега Скрэтча Youtube. В клипе демонстрируются различные панорамные виды полуострова: Черное море, гора Ай-Петри, Воронцовский дворец, памятник затопленным кораблям в Севастополе, замок "Ласточкино гнездо".

Поклонская появляется на четвертой минуте клипа: в эпизоде со своим участием депутат помогает мальчику достать из речушки пущенный им по воде деревянный кораблик. Улыбаясь, она протягивает ребенку игрушку.

"Я благодарна ребятам, которые увидели меня в своей творческой работе", — сказала Поклонская, которую цитирует ее пресс-служба.

Депутат отметила, что такое творчество приносит пользу, учит любить и ценить Родину. "Мы давно хотели сделать (проект) в честь возвращения Крыма в родную гавань, в Россию. Как раз кораблик и ассоциируется у меня с Крымом, с Родиной, с нашими светлыми детскими чувствами. То, что нас греет, бережет. Я очень рада, что приняла участие в такой работе, давно хотела", — добавила Поклонская.

Вместе с тем она рассказала, что чувствовала ответственность. "Это большая ответственность, когда ты понимаешь, что именно ты берешь этот кораблик и возвращаешь мечту, возвращаешь то, к чему душа, чистая, светлая, детская, стремится. Чувствовала себя просто на высоте. И с такой поддержкой, именно актерами, которые принимали участие, по-другому чувствовать себя не приходилось", — рассказала она.

Поклонская призналась, что критически относится к себе на экране. "Но надеюсь, что все получилось, потому что искренне", — отметила она. По ее мнению, клип получился "добрым, хорошим и светлым".

Отвечая на вопрос, готова ли она принимать участие в дальнейшем в подобных проектах, Поклонская сказала, что для нее большая радость принимать участие в таком творчестве.

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