На Смоленщине увековечили память летчиков-героев Таранчиева и Ткачева

СМОЛЕНСК, 22 авг — РИА Новости. Мемориальная плита в честь Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева и его борт-стрелка Алексея Ткачева, направивших подбитый во время выполнения боевого задания в 1944 году в Эстонии штурмовик "Ил-2" на скопление гитлеровской техники, открыта в селе Капыревщина Ярцевского района, сообщает администрация Смоленской области.
Младший сержант Алексей Ткачев родился в деревне Шуклино Ярцевского района. Поскольку Шуклино было сожжено гитлеровцами, было принято решение установить мемориальную плиту в селе Капыревщина. Ранее памятник воинам был установлен и в киргизском селе Беш-Кунгей, на родине Исмаилбека Таранчиева.
"Сегодня мы отдаем долг исторической памяти, без сохранения которой любое государство лишено будущего. Отрадно, что к этому мемориалу по зову сердца пришло столько людей разных возрастов. Уверен, что это место не будет забыто, и сюда так же будут приходить представители будущих поколений, чтобы отдать дань памяти и глубочайшего уважения павшим героям, тем, кому мы обязаны сегодняшним днем, всей нашей жизнью", — сказал на церемонии открытия памятника в Капыревщине губернатор Смоленской области Алексей Островский.
В церемонии также приняли участие посол России в Киргизии Андрей Крутько и советник-посланник посольства Киргизии в РФ Болотбек Мукашев. Вокруг мемориала был заложен Парк дружбы — представители двух стран высадили 10 елей, привезенных из Киргизии.
Легкий танк Т-26 - основная ударная сила бронетанковых сил РККА в конце 1930-х годов, к 1941 году устарел и не мог, как более новые и мощные Т-34 и КВ, выигрывать танковые дуэли с силами вермахта. Большинство "двадцать шестых" не пережили первого года войны, но именно они, часто ценой жизни экипажей, закрыли врагу дорогу к Москве.
Разработанный в 1939 - 1941 годах бронированный штурмовик Ил-2 с пушечным вооружением конструкции КБ Ильюшина оказался одной из лучших боевых машин Второй Мировой войны. До конца 1942 года Ил-2 выпускались одноместными, однако потери самолетов из-за отсутствия бортстрелка были достаточно велики, и в модификации Ил-2М двухместная кабина появилась, пусть и не целиком защищенная бронекорпусом. Полноценная защита у второго члена экипажа появилась лишь в 1944 году, на модели Ил-10.
У Красной Армии был лучший средний танк Второй Мировой войны - Т-34. Эта универсальная машина разработки Михаила Кошкина превосходила всех соперников по скорости, маневренности и проходимости. Вооружение на танках модернизировалось с повышением их мощности - в конце войны на "тридцатьчетверку" ставили пушки калибра 85 мм. Т-34 был основным танком Советской Армии до конца 1940-х годов, а в некоторых армиях мира эти машины в строю и по сей день.
Лидер эскадренных миноносцев - быстроходный (42,5 узлов) и достаточно тяжело вооруженный корабль - был заказан в Италии в середине 1930-х годов и вступил в строй уже после начала Второй Мировой. Его достройка и дооснащение продолжались до июля 1941 года, когда, выйдя из дока в Николаеве, лидер сразу начал боевую службу на Черном море. В 1941 году "Ташкент" участвовал в оборонительных и эвакуационных операциях в Одессе, а 1942 году - в обороне Севастополя. Потоплен в ходе авианалета 27 июня 1942 года.
На момент начала войны основным истребителем РККА был И-16 конструкции Поликарпова - боевая машина середины 1930-х годов, первый в мире скоростной истребитель-моноплан с убирающимися шасси. В воздушном бою он проигрывал новейшим немецким машинам. И-16 включили в так называемое "Звено СПБ" Вахмистрова: их несли на внешней подвеске тяжелые бомбардировщики предыдущего поколения ТБ-3. Дневные вылеты этих тихоходных машин были катастрофическими (эпизод уничтожения звена ТБ-3 в июле 1941 года описан Константином Симоновым в романе "Живые и мертвые"), однако как ночные бомбардировщики ТБ-3 успешно воевали до 1945 года.
"Эмка" - основной легковой автомобиль Горковского завода ГАЗ-М1 - выпускалась с 1936 по 1946 год, в последние 5 лет в модификации 11-76 с шестицилиндровым двигателем. В основе модели - модернизированная советскими инженерами конструкция Ford V8 1934 года с четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль показал себя чрезвычайно надежным и проходимым, а также, что было важно в военных условиях, неприхотливым.
Одним из лучших истребителей отечественных ВВС был Ла-5 КБ Лавочкина. В основе его конструкции лежит машина ЛаГГ-3 с фюзеляжем из так называемой дельта-древесины. Мощность двигателя самолета повысили, приспособив вместо мотора водяного охлаждения "воздушник" мощностью 1700 л.с. Ла-5 на равных боролся с "Мессершмиттами" и "Фокке-Вульфами" люфтваффе. Именно на этих самолетах летали Иван Кожедуб и прототип главного героя "Повести о настоящем человеке" Алексей Маресьев.
Тяжелые танки нового поколения ИС ("Иосиф Сталин") пришли на смену мощным КВ ("Клим Ворошилов"), появившимся еще до войны. Хорошее бронирование и приличные ходовые качества были дополнены мощнейшим 122-мм орудием, беспрецедентным для танков того времени. С ИСами Красная Армия вошла в Берлин. На вооружении Советской, а потом и Российской Армии эти танки стояли до 1995 года.
Московский трехтонный грузовик Зис-5 был одной из главных "рабочих лошадок" армии на протяжении войны. По грузоподъемности и проходимости он уступал лишь американскому "Студебеккеру". Конструкция "Захара" - так его прозвали фронтовые шоферы - была простой и неприхотливой, не требовала (в отличие от немецких машин) квалифицированного сервиса. ЗиС-5 продолжали выпускать в Москве, а после на Уральском филиале завода, до середины 1950-х годов.
Разработанные компанией "Хеншель" в 1942 году тяжелые танки "Тигр" немедленно были направлены на Восточный фронт. Эта машина была примерно вдвое дороже любого танка времен Второй Мировой. Однако тяжелый танк был необходим гитлеровцам, чтобы бороться с советскими КВ и Т-34, в бою с которыми не могли устоять немецкие танки предыдущих выпусков. На "Тигры" устанавливалась пушка калибра 88мм, превосходившая 85-мм орудие тяжелых советских танков. Именно для борьбы с "Тиграми" Красной Армии потребовался более мощный танк ИС-2.
Средние подводные лодки типа "Щука" строились в Ленинграде с 1932 по 1941 год (несколько последних вступили в строй уже после войны). Это дизель-электрические субмарины, отличавшиеся простотой и дешевизной в постройке, а также выдающейся живучестью и хорошей маневренностью. Из 44 "Щук", принявших участие в Великой Отечественной войне, 31 погибла.
Легкий внедорожник с упрощенным кузовом, способный не только перевозить людей и мелкие грузы, но и буксировать легкие орудия, ГАЗ-67 был построен с учетом испытаний американского "виллиса", но на платформе и по технологиям ГАЗ. Машина получилась вполне конкурентоспособной: в некоторых регионах России ГАЗ-67 использовались до 1990-х годов.
Впервые основной истребитель гитлеровской Германии Мессершмитт 109 был показан публике на церемонии открытия Олимпиады-1936. На тот момент это была машина, превосходившая истребители всех вероятных противников Третьего рейха. Затем мощные, скоростные и высотные истребители, сравнимые с "Мессером", появились и в других странах. Однако до 1945 года Ме-109, переживший несколько модернизаций, оставался конкурентоспособным. На вооружении некоторых стран "Мессеры" стояли до конца 1950-х годов.
Горьковская "полуторка" - прежде всего, в варианте ММ с шестицилиндровым двигателем - не уступала в живучести "Захару" (ЗиС-5), а по маневренности и неприхотливости даже превосходила его. В основе ее конструкции - грузовик Ford AA образца конца 1930-х годов. Этот автомобиль, основательно модернизированный советскими инженерами, работал в народном хозяйстве еще десятилетия после войны.
Т-II - один из основных танков вермахта в 1941 году - был разработан еще в 1934 году. Как и советский Т-26, этот танк к началу боевых действий на Восточном фронте уже был устаревшим и никак не мог быть равным соперником Т-34. Впрочем, и Т-26 его превосходил по основным параметрам. Тем не менее, именно эти танки составляли 38% бронированной армады, устремившейся на Москву в 1941 году.
Грузовики Opel Blitz Maultier первого поколения выпускались в Германии с 1930 года и прошли модернизацию в 1937. Maultier - полноприводная полугусеничная модификация повышенной проходимости. Такой грузовик мог забираться в гору с уклоном до 70%. Это был самый выпускаемый грузовик в Германии: более 82 тысяч экземпляров. На Восточном фронте он был не редкостью, в первые несколько лет после войны его поставляли и в СССР как трофей.
Введенный в строй в 1939 году "Юнкерс-88" был одним из самых универсальных самолетов Второй Мировой. Он мог использоваться и как ночной истребитель, и как легкий пикирующий бомбардировщик, и как штурмовик. Впрочем, ни в одном из этих качеств он не был "мировым чемпионом".
Немецкий военный автомобиль Kubelwagen, разработанный Фердинандом Порше в 1936 году, был фактически военной версией "Фольксвагена" - знаменитый "жук" проектировали в те же годы, что автомобиль для счастливых немцев Третьего рейха. Легкий армейский внедорожник заднемоторной компоновки выпускался до 1945 года, после чего военную машину сменила гражданская.
В Великой Отечественной войне на море довелось участвовать и кораблям, строившимся еще для Первой мировой. Таковы легкие крейсера типа "Светлана", заложенные в 1913 году. Головной корабль серии в 1940-е годы назывался "Красный Крым", а имя "Красный Кавказ" получил легкий крейсер, заложенный как "Адмирал Лазарев".
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