На Смоленщине увековечили память летчиков-героев Таранчиева и Ткачева

СМОЛЕНСК, 22 авг — РИА Новости. Мемориальная плита в честь Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева и его борт-стрелка Алексея Ткачева, направивших подбитый во время выполнения боевого задания в 1944 году в Эстонии штурмовик "Ил-2" на скопление гитлеровской техники, открыта в селе Капыревщина Ярцевского района, сообщает администрация Смоленской области.

Младший сержант Алексей Ткачев родился в деревне Шуклино Ярцевского района. Поскольку Шуклино было сожжено гитлеровцами, было принято решение установить мемориальную плиту в селе Капыревщина. Ранее памятник воинам был установлен и в киргизском селе Беш-Кунгей, на родине Исмаилбека Таранчиева.

"Сегодня мы отдаем долг исторической памяти, без сохранения которой любое государство лишено будущего. Отрадно, что к этому мемориалу по зову сердца пришло столько людей разных возрастов. Уверен, что это место не будет забыто, и сюда так же будут приходить представители будущих поколений, чтобы отдать дань памяти и глубочайшего уважения павшим героям, тем, кому мы обязаны сегодняшним днем, всей нашей жизнью", — сказал на церемонии открытия памятника в Капыревщине губернатор Смоленской области Алексей Островский.

В церемонии также приняли участие посол России в Киргизии Андрей Крутько и советник-посланник посольства Киргизии в РФ Болотбек Мукашев. Вокруг мемориала был заложен Парк дружбы — представители двух стран высадили 10 елей, привезенных из Киргизии.

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