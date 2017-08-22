Тулеев упрекнул подчиненных, что не опровергли слухи о его плохом здоровье

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на первом после длительной болезни совещании с заместителями раскритиковал своих подчиненных и спикера регионального парламента, упрекнув их в том, что они не опровергли распространявшиеся в СМИ слухи о его проблемах со здоровьем.
Тулеев упомянул, что обижен на председателя областного совета народных депутатов Алексея Синицына, своего заместителя и руководителя аппарата администрации Кузбасса Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики губернатора Кузбасса Нину Лопатину.
"К сожалению, врагов много. За этот период чего я только не начитался. Молодцы помощники, они от меня скрывали очень многое. Но я очень обижен на Синицына, прямо не скрываю. По-подлому поступили Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь льется несусветная. Вы знаете, что это не так, я этого не заслужил. Ну, выступи! В том же интернете скажи. Идут слухи — живой, не живой. Ну, выступи, скажи. Так нельзя относиться", — заявил Тулеев на встрече с заместителями.