Тулеев упрекнул подчиненных, что не опровергли слухи о его плохом здоровье

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на первом после длительной болезни совещании с заместителями раскритиковал своих подчиненных и спикера регионального парламента, упрекнув их в том, что они не опровергли распространявшиеся в СМИ слухи о его проблемах со здоровьем.

Тулеев упомянул, что обижен на председателя областного совета народных депутатов Алексея Синицына, своего заместителя и руководителя аппарата администрации Кузбасса Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики губернатора Кузбасса Нину Лопатину.

"К сожалению, врагов много. За этот период чего я только не начитался. Молодцы помощники, они от меня скрывали очень многое. Но я очень обижен на Синицына, прямо не скрываю. По-подлому поступили Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь льется несусветная. Вы знаете, что это не так, я этого не заслужил. Ну, выступи! В том же интернете скажи. Идут слухи — живой, не живой. Ну, выступи, скажи. Так нельзя относиться", — заявил Тулеев на встрече с заместителями.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже его продлили из-за операции, которую ему прописали из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. Однако из-за плотного рабочего графика губернатор перенес операцию на семь месяцев и совместил с официальным отпуском. После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после постоперационной реабилитации. Вернувшись в Кемерово 12 августа, Тулеев продолжает курс реабилитации в амбулаторном режиме.